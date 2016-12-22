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Встретить Новый год под пальмами и солнцем: лучшие предложения от бюро путешествий «Континент» : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Встретить Новый год под пальмами и солнцем: лучшие предложения от бюро путешествий «Континент»


24.12.2016 11:22 ПЛН, Псков

Бюро путешествий «Континент» предлагает псковичам не ждать тёплого времени года, а отправиться на лучшие курорты и пляжи мира уже сейчас.

Если вам уже слегка поднадоели привычные новогодние атрибуты в виде мандаринов, оливье и «Иронии судьбы», а мысли о предпраздничных хлопотах и суматохе навевают тоску, то настало самое время попробовать слегка изменить традиции и отпраздновать Новый Год иначе.

Разве вам никогда не хотелось сменить морозный зимний пейзаж на тёплое море и ласковые солнечные лучи, эффектный загар и пляжный релакс? Для этого современным путешественникам вовсе не обязательно ждать наступления лета – сегодня отдых на море доступен круглый год.

В Бюро путешествий точно знают, как помочь тем, кто не является горячим поклонником горных лыж, не видит прелести в зимней рыбалке и соскучился по знойному солнцу и белым пескам – менеджеры «Континента» готовы предложить вам путёвки в любой уголок мира, где 12 месяцев в году царит жаркое и приветливое лето.

Существует огромное количество направлений для пляжного зимнего отдыха: Таиланд, Вьетнам, Арабские Эмираты, Гоа, Доминикана, Шри-Ланка, Куба, Мексика, тропический китайский остров Хайнань, Малайзия, Мальдивы, Сейшельские острова – и это далеко не весь список райских уголков на земле.

В Бюро путешествий «Континент» готовы учитывать все ваши просьбы и пожелания – менеджеры-профессионалы подберут для вас тур в любую точку мира, учтут ваш бюджет, найдут самое выгодное предложение, подберут лучшие отели и расскажут всё, что необходимо знать туристу, впервые отправляющемуся в выбранную страну. Специалисты готовы оказать вам свою помощь на любом этапе путешествия – от бронирования тура до возвращения домой.

Давно мечтаете об уединённом экзотическом пляже и уютном бунгало прямо на берегу океана? На Мальдивах ваша мечта легко воплотится в жизнь.

А может быть, вы любите экзотические фрукты и морепродукты и хотите поближе познакомиться с азиатской культурой? Тогда Таиланд и Вьетнам ждут именно вас. Кроме того, эти направления имеют два огромных и неоспоримых плюса – низкая цена и  безвизовый въезд для граждан Российской Федерации.

А если вы всегда мечтали заглянуть за тайную завесу культуры истинного Востока и посетить магазины и торговые центры ослепляющие безумной роскошью – то менеджеры «Континента» найдут для вас самое выгодное предложение по Арабским Эмиратам.

Если вы давно мечтаете о том, чтобы встретить главный праздник в году под пальмами и жарким солнцем, жаждете новых впечатлений  и получения заряда сил и бодрости на весь год, то просто обратитесь в «Континент» и поделитесь своими мыслями о том, каким должен быть ваш очередной отпуск, а менеджеры, в свою очередь, подберут для вас самый подходящий вариант с учетом всех требований и не упустив ни единого нюанса.

Окунитесь в удивительную атмосферу путешествий и новых открытий вместе с «Континентом»!

Офис в гипермаркете «Лента», ежедневно пн-пт с 11:00 до 20:00, сб с 11:00 до 18:00, вск с 11:00 до 16:00. Телефон: 700-780

Офис на Октябрьском пр. 46, пн-пт. с 9:30 до 18:30. Телефон: 29-34-74

Бюро путешествий «Континент» активно работает на туристическом рынке Пскова и области с 2003 года. Обширная база постоянных клиентов – свидетельство высокого качества отдыха с «Континентом». Секрет успеха компании - в профессионализме и добросовестности ее сотрудников.

Источник: Псковская Лента Новостей


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