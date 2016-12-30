Из Пскова - в экзотический Вьетнам: Бюро путешествий «Континент» предлагает незабываемый отдых в Стране драконов

Если вы устали от холодов, однообразных серых будней и с содроганием думаете о том, что жаркие дни и ласковое море настанут ещё очень нескоро, то в Бюро Путешествий «Континент» уже знают, как уберечь вас от депрессии и стресса!

Просто отправляйтесь в страну, где нет холодной зимы, но зато есть красивые берега и зелёные леса – Вьетнам! Вне всяких сомнений, этот азиатский уголок покорит вас своей изумительной природой, живописными оазисами, интересной кухней, древнейшей историей, культурой и уникальными архитектурными комплексами.

Экзотический Вьетнам – это мир гармонии и природной красоты, удивительное сочетание жаркого солнца, теплого песка и синей глади моря – настоящий рай для ценителей пляжного отдыха. Комфортный пляжный отдых можно легко совместить с экскурсионными программами. Ценителям культурной составляющей отдыха здесь не придётся скучать – во Вьетнаме есть огромное количество исторических памятников и древних храмовых комплексов неизвестных цивилизаций.

Любители дайвинга здесь также смогут вдоволь насладиться любимым занятием, ведь богатый подводный мир Южно-Китайского моря в сочетании с невысокими ценами на снаряжение и соответствующие услуги, делают здешние воды весьма заманчивыми для погружения.

Одно из главных достоинств отдыха во Вьетнаме – при желании вы можете приобрести тур и улететь уже сегодня, так как при нахождении на территории государства менее 15 дней нет необходимости оформлять визу.

Отели во Вьетнаме обладают всеми благами, необходимыми для качественного отдыха и могут гордиться развитой современной инфраструктурой. Многие из них даже имеют собственные массажные кабинеты и SPA-комплексы, в арсенале которых имеется уникальная лечебная глина.

Менеджеры «Континента» с удовольствием помогут выбрать вариант, который соответствует вашему бюджету и личным требованиям, ведь Вьетнам может предложить курорт на любой вкус! Это и сумасшедший азиатский мегаполис Хошимин, и тихий тропический остров Фукуок, и шумный, полный веселья и энергии Нячанг, предлагающий туристам беззаботную курортную жизнь - бары, рестораны, ночные клубы, массажные салоны и многое другое.

Отдых в экзотическом Вьетнаме, несомненно, оставит у вас незабываемые впечатления и яркие воспоминания, так что если вы готовы к удивительному путешествию, то менеджеры Бюро путешествий «Континент» уже ждут вас, чтобы помочь организовать вам отпуск своей мечты и подобрать самое выгодное предложение с учётом всех ваших пожеланий.

Окунитесь в удивительную атмосферу путешествий и новых открытий вместе с «Континентом»!

Бюро путешествий «Континент» активно работает на туристическом рынке Пскова и области с 2003 года. Обширная база постоянных клиентов – свидетельство высокого качества отдыха с «Континентом». Секрет успеха компании - в профессионализме и добросовестности ее сотрудников.

Адреса и телефоны:

Октябрьский пр. 46, +7 (8112) 29-34-74

Рижский пр. 96, +7 (8112) 700-780

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Источник: Псковская Лента Новостей