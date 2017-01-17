«Горящий» тур на Восточные Гавайи предлагает псковичам компания «Славянский тур»

Китайский остров Хайнань часто называют «Восточными Гавайями» из-за его расположения на одной широте с Гавайскими островами. Остров омывается водами Южно-Китайского моря, более 300 дней в году стоит ясная солнечная погода. Остров славится своим чистым целебным воздухом - неудивительно, что парк Наньшань, расположенный здесь, — это единственное в мире место, соответствующее строжайшим международным экологическим стандартам.

Компания «Славянский тур» приглашает псковичей воспользоваться «горящим» предложением - отправиться на остров Хайнань через пару дней, 22 января. Тур из Москвы на 2 недели обойдется всего в 37000 рублей с человека (при 2-х местном размещении).

Размещение - в 4-звездочном отеле LONGXING LEHMAN SEA VIEW RESORT (завтрак включен). Отель расположен на пляже в курортном городе Санья. До центра города и его пешеходной зоны около 13 км.

В отеле есть все для комфортного отдыха - собственный частный пляж, тропический сад, терраса для загара, прокат велосипедов, открытый бассейн, массаж, сауна, поле для гольфа в 3 км, барбекю, ресторан китайской и западной кухонь. Поблизости - магазины, пункт обмена валюты, экскурсионное бюро.

Среднегодовая температура воздуха на острове составляет + 24°С, воды — + 26 °C. Золотой сезон на Хайнане — с ноября по май, а значит, сейчас - самое время для того, чтобы отправиться на Восточные Гавайи.

Турфирма «Славянский Тур»

ул.Петровская, 31

ул.Кузбасской дивизии, 19 (ТРК Акваполис, 1-й этаж)

Телефон для справок - (8112) 79-30-97, (8112)700-700

Сайт турфирмы - www.slavtour.ru

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Источник: Псковская Лента Новостей