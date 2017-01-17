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Вкус весны и вина из одуванчиков: 4 марта Бюро путешествий «Континент» приглашает псковичей в Латвию : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Вкус весны и вина из одуванчиков: 4 марта Бюро путешествий «Континент» приглашает псковичей в Латвию


20.01.2017 12:04 ПЛН, Псков

Весна – чудесная пора! Природа просыпается, наступают первые тёплые деньки, появляются подснежники, весело поют птички. Отправиться в путешествие – это ли не лучший способ испытать удовольствие от пробуждения природы и встретить весну?

4 марта Бюро путешествий «Континент» предлагает псковичам отправиться в однодневный тур «Весенний Каприз», по маршруту Малпилс – Zilvers- Сигулда, Латвия.

В программу тура входит экскурсия по поместью Малпилс, которое представляет собой выдающийся памятник классицизма 19-го века. Он окружён живописным парком в стиле барокко, который очаровывает своим необычным покоем, тишиной, шелестом фонтана и дыханием старины.

Малпилс – идеальное место для романтических прогулок, где можно пройтись по обширному парку, пересечь мостик Любви и полюбоваться живописными прудами и садами.

Следующим пунктом программы является посещение винного дома Zilver, которое включает в себя экскурсию и дегустацию вкуснейшего вина.

Во время посещения винодельни вы ознакомитесь с процессом производства, услышите от хозяев  рассказ об особенностях приготовления домашнего вина, и, конечно же, в приятной атмосфере продегустируете необычные вина из морошки, сирени, одуванчиков и кое-что покрепче - дистиллят яблочного вина.

И, наконец, у вас будет возможность посетить средневековый замок Ливонского ордена в городе Сигулда. Во время интереснейшей экскурсии по старому замку вы узнаете о богатой истории этого места, овеянного легендами и преданиями.

Но это ещё не всё – на территории замка можно примерить средневековые костюмы, забраться на высокую башню, с которой открывается потрясающий вид на окрестности Сигулды, пострелять из лука. Что самое интересное: внутри башни можно посетить самый настоящий средневековый пир при свечах и отведать блюда, приготовленные по рецептам 14 века. А заодно рассказы и предания о традициях средневековых пиршеств, предпочтениях в еде, постах и трапезах братьев ордена.

Итак, если вы хотите встретить весну полными сил и энергии и получить от этого массу приятных эмоций и впечатлений, не медлите – менеджеры Бюро Путешествий «Континент» уже ждут ваших звонков.

Встречай весну вместе с «Континентом»!

Подробнее ознакомиться с программой тура вы можете ЗДЕСЬ

Стоимость тура 1490 рублей.

В стоимость тура входит: автобусное обслуживание по программе, экскурсионное обслуживание по программе, сопровождение представителем фирмы. Дополнительно оплачивается: виза, входные билеты в Сигулдский замок -2 евро/1 евро, входные билеты в поместье Малпис - 3 евро, дегустация вина, обед в замке, личные расходы.

Бюро путешествий «Континент» активно работает на туристическом рынке Пскова и области с 2003 года. Обширная база постоянных клиентов – свидетельство высокого качества отдыха с «Континентом». Секрет успеха компании - в профессионализме и добросовестности ее сотрудников.

Адреса и телефоны:

Октябрьский пр. 46, +7 (8112) 29-34-74

Рижский пр. 96, +7 (8112) 700-780

e-mail: tourvpskov@yandex.ru

Группа ВКонтакте: https://vk.com/pskovcontinent

Официальный сайт: http://pskovcontinent.ru/

Источник: Псковская Лента Новостей


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