Оформление шенгенских виз, медицинских страховок и зеленых карт с «Континентом»: быстро, надежно, удобно!

Если вы давно мечтаете съездить в Прибалтику, грезите о путешествиях по Европе или у вас просто истёк срок старой визы - менеджеры Бюро путешествий «Континент» готовы помочь вам получить визу быстро и без лишних усилий.

Вам незачем томиться в очередях и заниматься бумажной волокитой - лучше потратьте своё свободное время на подготовку к поездке, а всю работу можно поручить профессионалам. Вам остаётся лишь привезти в офис свои документы, а затем забрать загранпаспорт с уже готовой визой. И вот путь в Европу открыт!

Шенгенская виза дает владельцу право свободного перемещения по всем 26 странам шенгенского соглашения: Австрии, Бельгии, Чешской Республике, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Италии, Латвии, Литве, Люксембурге, Мальте, Голландии, Норвегии, Польше, Португалии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Лихтенштейне.

Только представьте себе, какую массу прекрасных возможностей для путешествий откроет для вас шенгенская виза! С ней вы сможете без каких-либо преград переезжать из одной страны Шенгена в другую, не обращая внимания при этом на бюрократические формальности. Просто позвоните менеджерам «Континента» - и вас подробно проконсультируют обо всех тонкостях и нюансах получения визы, а затем окажут помощь в её оформлении.

А если вы вдруг предпочитаете путешествовать самостоятельно, на Вашем собственном автомобиле - Бюро путешествий предлагает оформление «зелёной карты» для выезда за рубеж.

Наличие полиса «Зеленая карта» позволяет использовать транспортное средство на территории другой страны, входящей в эту систему. Оформив полис для путешествия на машине, вы избавитесь от многих проблем за границей, ведь он позволит Вам путешествовать на автомобиле за рубежом и чувствовать себя так же уверенно, как и на российских дорогах.

И, наконец, если вы собираетесь выехать за границу, то важно не забыть оформить страховой полис выезжающих за рубеж - страховка ВЗР поможет Вам чувствовать себя уверенно, в какой бы стране вы не находились. Страховой полис защитит вас от непредвиденных обстоятельств и расходов на лечение в путешествии. Менеджеры «Континента» готовы оказать вам помощь в оформлении медицинской страховки - и займёт это не более 5 минут.

Итак, если вы планируете своё путешествие и нуждаетесь в визе, «зелёной карте» или медицинской страховке - просто обратитесь к профессионалам Бюро путешествий «Континент».

Девиз компании - «Надежность, безопасность, качество отдыха»!

Бюро путешествий «Континент» активно работает на туристическом рынке Пскова и области с 2003 года. Обширная база постоянных клиентов – свидетельство высокого качества отдыха с «Континентом». Секрет успеха компании - в профессионализме и добросовестности ее сотрудников.

Адреса и телефоны:

Октябрьский пр. 46, +7 (8112) 29-34-74

Рижский пр. 96, +7 (8112) 700-780

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Источник: Псковская Лента Новостей