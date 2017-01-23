Бюро путешествий «Континент» разыгрывает поездки для псковичей на весенний сезон 2017 года

«Бесплатный сыр бывает только в мышеловке» - гласит известная русская пословица, но так ли это? Бюро путешествий «Континент» готово сломать все стереотипы и в честь предстоящих зимне-весенних праздников запускает новый розыгрыш бесплатных поездок от «Континента» из графика весенних автобусных туров на 2017 год.

Шансы выигрыша равны абсолютно для всех – ведь победитель лотереи будет выбран с помощью генератора случайных чисел: http://www.randstuff.ru/number/

Сроки проведения розыгрыша – с 20 января по 22 февраля. Именно 22 февраля «Континент» и объявит счастливчиков, которые абсолютно бесплатно отправятся в любую поездку из графика весенних автобусных туров на 2017 года.

Призы будут распределены следующим образом:

1 место - приз ЛЮБАЯ ДВУХДНЕВНАЯ ПОЕЗДКА бесплатно из графика весенних автобусных туров.

2 место - приз ЛЮБАЯ ОДНОДНЕВНАЯ ПОЕЗДКА бесплатно из графика весенних автобусных туров.

3 место - сертификат на СКИДКУ 500 р. на любой весенний автобусный тур.

4 место - призы от «Континента» - фирменный календарь, кружка и подставка.

Условия розыгрыша максимально просты и понятны для всех:

Шаг 1. Необходимо быть участником официальной группы «Континента» вконтакте: https://vk.com/pskovcontinent

Шаг 2. Нажать под этой записью https://vk.com/pskovcontinent?w=wall-38159205_8005%2Fall «мне нравится, рассказать друзьям» и не удалять запись со стены до окончания розыгрыша (22.02.2017 г.)

Шаг 3. ОБЯЗАТЕЛЬНО в комментарии к этому сообщению https://vk.com/pskovcontinent?w=wall-38159205_8005%2Fall (в этой группе под ФОТО) присвоить себе порядковый номер (например +1 и т.д.).

ВНИМАНИЕ: До конца розыгрыша эта запись должна оставаться у вас на стене!

Всё просто: вам остаётся лишь найти группу «Континента» ВКонтакте. Все подробности в 1 записи, которая закреплена на страничке сверху (закрепленная запись ВКонтакте – это пост, который размещен над стеной (сверху) вместо описания сообщества)

«Континент» обещает – розыгрыш будет абсолютно честным и победить в нём может любой человек – от Вас потребуется лишь капелька везения. И помните: удачливым может стать абсолютно каждый.

Желаем удачи!

Встречай весну вместе с «Континентом!»

Подробнее ознакомиться с графиком весенних автобусных туров можно на официальном сайте «Бюро путешествий» Континент.

Бюро путешествий «Континент» активно работает на туристическом рынке Пскова и области с 2003 года. Обширная база постоянных клиентов – свидетельство высокого качества отдыха с «Континентом». Секрет успеха компании - в профессионализме и добросовестности ее сотрудников.

Адреса и телефоны:

Октябрьский пр. 46, +7 (8112) 29-34-74

Рижский пр. 96, +7 (8112) 700-780

e-mail: tourvpskov@yandex.ru

Группа Вконтакте: https://vk.com/pskovcontinent

Официальный сайт: http://pskovcontinent.ru/

Источник: Псковская Лента Новостей