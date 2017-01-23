Бюро путешествий «Континент» разыгрывает поездки для псковичей на весенний сезон 2017 года
25.01.2017 15:00 ПЛН, Псков
«Бесплатный сыр бывает только в мышеловке» - гласит известная русская пословица, но так ли это? Бюро путешествий «Континент» готово сломать все стереотипы и в честь предстоящих зимне-весенних праздников запускает новый розыгрыш бесплатных поездок от «Континента» из графика весенних автобусных туров на 2017 год.
Шансы выигрыша равны абсолютно для всех – ведь победитель лотереи будет выбран с помощью генератора случайных чисел: http://www.randstuff.ru/number/
Сроки проведения розыгрыша – с 20 января по 22 февраля. Именно 22 февраля «Континент» и объявит счастливчиков, которые абсолютно бесплатно отправятся в любую поездку из графика весенних автобусных туров на 2017 года.
Призы будут распределены следующим образом:
1 место - приз ЛЮБАЯ ДВУХДНЕВНАЯ ПОЕЗДКА бесплатно из графика весенних автобусных туров.
2 место - приз ЛЮБАЯ ОДНОДНЕВНАЯ ПОЕЗДКА бесплатно из графика весенних автобусных туров.
3 место - сертификат на СКИДКУ 500 р. на любой весенний автобусный тур.
4 место - призы от «Континента» - фирменный календарь, кружка и подставка.
Условия розыгрыша максимально просты и понятны для всех:
Шаг 1. Необходимо быть участником официальной группы «Континента» вконтакте: https://vk.com/pskovcontinent
Шаг 2. Нажать под этой записью https://vk.com/pskovcontinent?w=wall-38159205_8005%2Fall «мне нравится, рассказать друзьям» и не удалять запись со стены до окончания розыгрыша (22.02.2017 г.)
Шаг 3. ОБЯЗАТЕЛЬНО в комментарии к этому сообщению https://vk.com/pskovcontinent?w=wall-38159205_8005%2Fall (в этой группе под ФОТО) присвоить себе порядковый номер (например +1 и т.д.).
ВНИМАНИЕ: До конца розыгрыша эта запись должна оставаться у вас на стене!
Всё просто: вам остаётся лишь найти группу «Континента» ВКонтакте. Все подробности в 1 записи, которая закреплена на страничке сверху (закрепленная запись ВКонтакте – это пост, который размещен над стеной (сверху) вместо описания сообщества)
«Континент» обещает – розыгрыш будет абсолютно честным и победить в нём может любой человек – от Вас потребуется лишь капелька везения. И помните: удачливым может стать абсолютно каждый.
Желаем удачи!
Встречай весну вместе с «Континентом!»
Подробнее ознакомиться с графиком весенних автобусных туров можно на официальном сайте «Бюро путешествий» Континент.
Бюро путешествий «Континент» активно работает на туристическом рынке Пскова и области с 2003 года. Обширная база постоянных клиентов – свидетельство высокого качества отдыха с «Континентом». Секрет успеха компании - в профессионализме и добросовестности ее сотрудников.
Адреса и телефоны:
Октябрьский пр. 46, +7 (8112) 29-34-74
Рижский пр. 96, +7 (8112) 700-780
e-mail: tourvpskov@yandex.ru
Группа Вконтакте: https://vk.com/pskovcontinent
Официальный сайт: http://pskovcontinent.ru/
Источник: Псковская Лента Новостей