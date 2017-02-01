Познаём мир вместе с «Континентом» - Бюро путешествий предлагает увлекательные автобусные туры для школьников и студентов

Детство - лучшая, самая светлая пора в жизни каждого человека. А если эта пора ещё и наполнена яркими впечатлениями и эмоциями от увлекательных приключений - то это точно вызовет у ребёнка восторг и запомнится ему надолго.

Отправиться в путешествие - это ли не лучший способ пережить пусть и маленькое, но приключение? Ну а кроме того, что у ребёнка останется море приятных воспоминаний и ярких впечатлений, путешествия ещё и помогают расширять кругозор, знакомиться с окружающим миром и получать новые знания, которые ребёнок усваивает намного лучше, если видит воочию то, о чём ему рассказывали на уроках.

Сотрудники «Континента» твёрдо уверены в том, что детский отдых должен быть увлекательным, весёлым и познавательным - и они с радостью готовы помочь родителям и учителям в организации школьных автобусных туров по России и Прибалтике на любой вкус и бюджет! Путешествия могут быть самые разные - и в нашей стране и за границей есть столько всего увлекательного: интересные места и достопримечательности, потрясающая природа, и многое другое.

Автобусные туры - это один из самых удобных способов путешествовать. Этот транспорт позволяет за короткое время объехать большое количество мест, да и к тому же стоимость таких туров более чем доступная. В таких турах организаторы заказывают большие и комфортабельные автобусы, заранее составляют интересные маршруты и делают всё для того, чтобы обеспечить детям в путешествии и комфорт, и безопасность.

«Континент» предлагает не только организацию школьных автобусных туров по России (Великий Новгород, Санкт-Петербург, Павловск, Кронштадт, Смоленск и др.), Прибалтике, по Пскову и области (Изборск, Пушкинские Горы), но и проведение различных интерактивных программ, мастер-классов и квестов.

Если вы, как и менеджеры Бюро путешествий, считаете, что у детей должно быть всё самое лучшее, а значит, и детский отдых должен быть весёлым, увлекательным и познавательным, не медлите - в «Континенте» уже ждут вас, чтобы помочь организовать для ваших детей маленькое, но запоминающееся приключение.

Путешествовать с «Континентом» - надёжно, безопасно, качественно!

Бюро путешествий «Континент» активно работает на туристическом рынке Пскова и области с 2003 года. Обширная база постоянных клиентов – свидетельство высокого качества отдыха с «Континентом». Секрет успеха компании - в профессионализме и добросовестности ее сотрудников.

Адреса и телефоны:

Октябрьский пр. 46, +7 (8112) 29-34-74

Рижский пр. 96, +7 (8112) 700-780

e-mail: tourvpskov@yandex.ru

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Официальный сайт: http://pskovcontinent.ru/

Источник: Псковская Лента Новостей