«Вперед! К звездам!» Бюро путешествий «Континент» приглашает псковичей отправиться в «астрономический» Тарту

Наверняка каждый человек знает, что даже в родном городе можно найти места, в которых вы ещё не были и открыть для себя что-то новое. Многие жители города Пскова знают Тарту как свои пять пальцев, совершенно свободно в нём ориентируются и не думают, что этот очаровательный город ещё может их чем-то удивить и вдохновить. Однако, «Континент» готов доказать вам обратное!

Не имеет значения, отправляетесь вы в Тарту впервые или вы посещаете его каждые выходные, – этому городу ещё есть чем удивить вас и он готов открыться вам с новой стороны!

«Не один раз, поднимая глаза к звездному небу,

мы задавали себе вопрос: а что там?

Звезды манят к себе своей таинственностью

и вечным вопросом бытия…»

А знаете ли вы, что Тарту является единственным городом Эстонии, в котором находится обсерватория? И что именно здесь были сделаны многие научные открытия, которые в своё время потрясли весь мир?

25 марта Бюро путешествий «Континент» приглашает вас отправиться в однодневный автобусный тур «Тарту Астрономический», где в ходе экскурсии вы посетите один из важнейших мировых астрономических центров своего времени. В своё время, с 1820 по 1839 г., директором обсерватории (тогда она носила название Дерптской обсерватории) был сам Василий Яковлевич Струве, великий астроном, один из основоположников звёздной астрономии, член Петербургской академии наук и член-учредитель Русского географического общества. За двадцать лет на должности директора обсерватории он оснастил её первоклассными для того времени инструментами: рефрактором Фраунгофера и гелиометром фирмы Репсольд.

Вы сможете познакомиться с экспозициями восточного зала, посвященными измерению Земли и неба, и экспозициями Западного зала, которые отражают развитие астрономии со второй половины XIX века до наших дней. Кроме того, все желающие посетят смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на город.

И, конечно же, у вас будет свободное время в центре Тарту, во время которого вы сможете посетить торговые центры TASKU и Kaubamaja, научный центр «Ahhaa», водный центр «Aura», музей игрушек, либо просто прогуляться по старому городу, полных уютных кафе, аутентичных магазинов и всевозможных достопримечательностей.

Встречай весну вместе с «Континентом»!

Подробнее ознакомиться с программой тура вы можете ЗДЕСЬ >>>

Стоимость тура: 1490 рублей

В стоимость тура входит: автобусное обслуживание по программе; экскурсионное обслуживание по программе; сопровождение представителем фирмы. Дополнительно оплачивается: виза; входные билеты: 4 евро/взрослый, 3 евро/ школьники, студенты; личные расходы.

Бюро путешествий «Континент» активно работает на туристическом рынке Пскова и области с 2003 года. Обширная база постоянных клиентов – свидетельство высокого качества отдыха с «Континентом». Секрет успеха компании - в профессионализме и добросовестности ее сотрудников.

Адреса и телефоны:

Октябрьский пр. 46, +7 (8112) 29-34-74

Рижский пр. 96, +7 (8112) 700-780

e-mail: tourvpskov@yandex.ru

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Источник: Псковская Лента Новостей