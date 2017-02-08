«Ах, эта свадьба!» Организовать незабываемый медовый месяц поможет Бюро путешествий «Континент»

Совсем скоро настанет долгожданный и всеми любимый праздник – День Святого Валентина! Праздник любви и счастья, самый нежный и романтичный… и многие мужчины выбирают именно этот день, для того чтобы сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной, надеть ей на палец колечко и услышать заветное «да!»

Так с чего же начинается подготовка к свадьбе? Конечно, с планирования незабываемого медового месяца – начала совместной жизни молодожёнов. И очень важно, чтобы это путешествие вызвало у вас море положительных эмоций и оставило приятные воспоминания на долгие годы.

Остаётся только определиться с выбором места, где вы сможете сполна насладиться вашим счастьем, уединением и обществом друг друга.

В Бюро путешествий «Континент» точно знают, как организовать для идеальный медовый месяц – менеджеры готовы учитывать все ваши пожелания и индивидуальные особенности и помогут выбрать тур на любой вкус и бюджет, будь это ленивый пляжный отдых на роскошных Мальдивах, сказочных Сейшелах, или в чарующей Доминикане… А может быть, вы предпочитаете экстремальный отдых и хотите покорить ледники в Норвегии? Или мечтаете отправиться в Европу и посетить Париж, город, буквально пропитанный любовью и романтикой? «Континент» поможет воплотить в жизнь любое ваше желание!

Свадебные туры имеют свои приятные бонусы - это и романтические ужины на берегу океана с приятной музыкой, и потрясающие фотосессии в разных уголках мира, и эксклюзивные spa-процедуры для двоих, которые подарят вам прекрасное настроение и заряд бодрости…

В таком путешествии всё должно быть продумано до мелочей - ничто не должно омрачить самые счастливые дни Вашей жизни. И если за дело берутся профессионалы, то вам нечего опасаться - все хлопоты возьмут на себя опытные менеджеры, а вам лишь остаётся определиться с тем, куда вы хотите отправиться.

Если же жениха и невесту с самого начала не прельщает мысль о городском загсе и банкете в ресторане и душа требует чего-то большего, то почему бы не провести свадебную церемонию только для двоих, под ласковый шёпот океана и шум волн? Что может быть лучше, чем произнести клятву любви и верности в окружении пальм, тропических цветов и белоснежного песка?

В качестве места проведения церемонии можно выбрать пляж, роскошный ресторан, яхту или собственную виллу – все зависит от Вашего желания и возможностей. Просто позвоните в один из офисов Бюро путешествий - и менеджеры «Континента» с радостью помогут вам выбрать отель вашей мечты и помогут сделать самый важный день в вашей жизни удивительным и незабываемым!

Окунитесь в удивительную атмосферу путешествий и новых открытий вместе с «Континентом»!

Бюро путешествий «Континент» активно работает на туристическом рынке Пскова и области с 2003 года. Обширная база постоянных клиентов – свидетельство высокого качества отдыха с «Континентом». Секрет успеха компании - в профессионализме и добросовестности ее сотрудников.

Адреса и телефоны:

Октябрьский пр. 46, +7 (8112) 29-34-74

Рижский пр. 96, +7 (8112) 700-780

e-mail: tourvpskov@yandex.ru

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Источник: Псковская Лента Новостей