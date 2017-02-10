Красивый и родной: Бюро путешествий «Континент» приглашает на увлекательные экскурсии по Пскову и Псковскому краю
16.02.2017 15:01 ПЛН, Псков
Любовь к родине — первое достоинство цивилизованного человека (с)
Наполеон Бонапарт
Знаете ли вы, что Псков входит в топ-15 городов для путешествий по России в 2017 году? Тысячи туристов, как российских, так и иностранных, ежегодно приезжают в Псков и Псковскую область, чтобы увидеть самые главные и интересные достопримечательности одного из древнейших городов России. Это, конечно, и Троицкий собор Псковского кремля, и многочисленные храмы, церкви и монастыри; памятники, хранящие память о наших великих соотечественниках и свидетельствующие о нашей насыщенной и интереснейшей истории; древние старинные крепости и невероятная, удивительной красоты природа, которой может похвастаться наш край.
А давно ли вы сами прогуливались по Пскову, любуясь его красотой и величием? И всё ли вы знаете о нашем городе и его древней и славной истории?
24 февраля и 26 февраля Бюро путешествий «Континент» приглашает гостей Псковщины и её жителей на обзорную экскурсию по г. Пскову: «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж!…»
В программу входит посещение Кремля, Троицкого собора, Довмонтова города, памятников Святой Равноапостольной княгине Ольге, осмотр исторического центра города. Почувствуйте мощь нашей истории и прикоснитесь к великому вместе с «Континентом»!
А ещё туристы, приезжающие гостить в Псков и Псковскую область, практически никогда не обходят своим вниманием посещение Пушкинского заповедника, Изборска и Печор – эти места прекрасны и зимой, и летом. А когда в последний раз там были вы? «Континент» предлагает вам освежить воспоминания и отправиться в увлекательные туры по этим замечательным местам.
26 февраля состоится экскурсия в Пушкинские горы - музей-заповедник им. А.С. Пушкина, которая включает в себя экскурсию в Михайловское, где вы познакомитесь с жизнью и творчеством А.С.Пушкина; экскурсию в Тригорское и экскурсию в Святогорский монастырь.
25 февраля состоится сборная экскурсия «Повести временных лет» (Изборск и Печоры), с возможностью посещения Изборской масленицы! В экскурсию входит осмотр крепости в Изборске и прогулка к святым источникам «Славянским ключам», а также экскурсия в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со святынями и достопримечательностями.
Иногда, чтобы увидеть чудо, не нужно уезжать далеко. Убедитесь в этом сами вместе с Бюро путешествий «Континент»!
Встречай весну вместе с «Континентом»!
Стоимость экскурсий:
Обзорная экскурсия по г. Пскову: «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж!…» - 400 руб. взрослый / 300 руб. школьник.
Сборная экскурсия «Повести временных лет» (Изборск и Печоры) - 700 руб. взрослый/ 600 руб. школьник.
Экскурсия в Пушкинские горы, музей-заповедник им. А.С. Пушкина - 900 руб. взрослый/ 800 руб. школьник. Обед в столовой турбазы «Пушкиногорская» (ДОПОЛНИТЕЛЬНО 400 руб).
Бюро путешествий «Континент» активно работает на туристическом рынке Пскова и области с 2003 года. Обширная база постоянных клиентов – свидетельство высокого качества отдыха с «Континентом». Секрет успеха компании - в профессионализме и добросовестности ее сотрудников.
Адреса и телефоны:
Октябрьский пр. 46, +7 (8112) 29-34-74
Рижский пр. 96, +7 (8112) 700-780
e-mail: tourvpskov@yandex.ru
Группа Вконтакте: https://vk.com/pskovcontinent
Официальный сайт: http://pskovcontinent.ru/
Источник: Псковская Лента Новостей