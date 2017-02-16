Куда поехать на предстоящие мини-каникулы: советы от Бюро путешествий «Континент»

Начало года всегда ознаменовывается большим количеством праздников. Уже совсем скоро настанут долгожданные февральские выходные: День Защитника Отечества подарит россиянам дополнительные дни отдыха. Можно, конечно, провести эти дни дома, перед телевизором, лениво переключая каналы… а можно отправиться пусть и в маленькое, но очень приятное путешествие, которое точно поможет вам встряхнуться и немного отвлечься от тяжёлых трудовых будней. Иногда такая «перезагрузка» нам просто необходима!

«Но куда можно отправиться на 3-4 дня?! Разве за такой короткий период времени можно качественно отдохнуть?» - вероятно, спросите вы. «Можно!» - считают сотрудники Бюро путешествий «Континент». Главное в этом случае – грамотно выбрать направление.

Одним из лучших направлений для такого «краткосрочного» отдыха является Грузия. И это неудивительно, ведь эта страна может предложить вам не только незабываемый отдых в окружении живописной природы, но и удивить Вас своим гостеприимством, вкусной едой и невысокими ценами.

Если же вы хотите познакомиться с достопримечательностями мирового масштаба, то идеальным местом отдыха в этом случае является Израиль. Посетите экскурсии в Иерусалиме, искупайтесь в Мёртвом море или погрузитесь с аквалангом в Красное море – такой отдых точно подарит вам незабываемые впечатления на всю жизнь.

Ещё одним идеальным вариантом краткосрочного отдыха является поездка в настоящую «жемчужину» Европы – Будапешт, столицу Венгрии. Все достопримечательности перечислить трудно – лучше приехать и увидеть всё своими глазами. Будьте уверены – даже если поехать в Будапешт на 3 дня, то этого времени всё равно хватит на то, чтобы попасть под чары этого города и влюбиться в него раз и навсегда. Венгерская столица очаровывает каждого, кто её посещает!

А в том случае, если вы не хотите ехать далеко и предпочитаете бюджетный отдых, то идеальным вариантом для Вас в этом случае будет поездка в Санкт-Петербург. И неважно, если вы исправно посещаете этот город несколько раз в год – северной столице всегда найдётся, чем вас удивить. В Санкт-Петербурге постоянно открывается что-то новое: рестораны и кафе, музеи и художественные галереи, магазины и огромные торговые центры.

Словом, было бы желание, а возможность найдётся всегда! И даже если вы всё ещё считаете, что за 3-4 дня нельзя придумать ничего интересного – менеджеры Бюро путешествий будут рады разубедить вас в этом. Просто позвоните в один из офисов агентства – и сотрудники «Континента» с радостью помогут найти вам подходящее предложение с учётом всех ваших возможностей и пожеланий.

Окунитесь в удивительную атмосферу путешествий и новых открытий вместе с «Континентом»!

Бюро путешествий «Континент» активно работает на туристическом рынке Пскова и области с 2003 года. Обширная база постоянных клиентов – свидетельство высокого качества отдыха с «Континентом». Секрет успеха компании - в профессионализме и добросовестности ее сотрудников.

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Источник: Псковская Лента Новостей