Окунуться в атмосферу дворцовых тайн и интриг северной столицы предлагает псковичам Бюро путешествий «Континент»

История — свидетель прошлого, свет истины, живая память, учитель жизни, вестник старины. (с)

Цицерон

Наверняка каждый согласится с тем, что любить и уважать историю своей Родины – долг каждого образованного и уважающего себя человека. История многому учит нас – например, не повторять уже кем-то совершённые ошибки. А ещё более полезно - знать великих русских исторических деятелей, ведь их вклад в историю нашей страны поистине бесценен.

Одними из таких важных деятелей и ярких личностей является род Романовых, с историей жизни которых вы сможете познакомиться в однодневном автобусном туре «Романовы: жизнь и любовь», который состоится 1 апреля.

В ходе экскурсии по северной столице вы познакомитесь с множеством интересных фактов из биографии великой династии Романовых; узнаете, какими тайнами, интригами и мистическими событиями был овеян этот старинный дворянский род. На экскурсии вы узнаете, кто из Романовых не побрезговал украсть драгоценности у собственной матери, а кто готов был пожертвовать жизнью за даму сердца; как сбылось жуткое пророчество Марины Мнишек и правда ли то, что один из русских императоров ушел простым старцем в Сибирь. Особое внимание будет уделено личной жизни каждого из членов семьи.

И, конечно, во время экскурсии вы насладитесь красотами одного из красивейших городов России – Санкт-Петербурга, увидите удивительные дворцы – резиденции русских царей, а также познакомитесь с характером их обитателей. Этот город можно посещать бесчисленное множество раз – и каждый раз ему найдётся чем вас удивить и вдохновить.

Итак, не медлите! Чтобы отправиться в это маленькое, но захватывающее и увлекательное путешествие во времени вместе с «Континентом», не нужен не загранпаспорт, ни виза, а значит, всё, что Вам нужно сделать – просто набрать номер и позвонить в один из офисов Бюро путешествий.

Встречай весну ярко вместе с «Континентом!»

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Стоимость тура: 1390 рублей

В стоимость тура входит: автобусное обслуживание по программе; тематическая экскурсия; сопровождение представителем фирмы. Дополнительно оплачиваются личные расходы.

Бюро путешествий «Континент» активно работает на туристическом рынке Пскова и области с 2003 года. Обширная база постоянных клиентов – свидетельство высокого качества отдыха с «Континентом». Секрет успеха компании - в профессионализме и добросовестности ее сотрудников.

Адреса и телефоны:

Октябрьский пр. 46, +7 (8112) 29-34-74

Рижский пр. 96, +7 (8112) 700-780

e-mail: tourvpskov@yandex.ru

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Источник: Псковская Лента Новостей