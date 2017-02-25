Самые популярные весенние туристические направления: Бюро путешествий «Континент» рекомендует!

Вот и подходит к концу холодная зима - а значит вместе с ней уйдут и депрессия, и плохое настроение, вызванные нехваткой витаминов. Весна уже на пороге! Чувствуете эту свежесть в воздухе? Совсем скоро природа начнёт оживать и мы услышим весёлое пение птиц, журчание бегущих ручейков и звук весенней капели… Всё это способно вдохновить нас, пробудить и подарить силы на новые свершения и перемены.

И, как известно, лучший способ надолго зарядиться энергией - это, конечно же, отправиться в путешествие, на поиски новых впечатлений!

У отпуска, который выпал на весну, есть одно серьёзное преимущество - большинство курортов ещё только подготавливается к наплыву туристов, а потому и цены будут значительно ниже, чем в разгар сезона.

Весна - самое подходящее время года для того, чтобы отправиться в тур по Европе. Почему бы, например, не отправиться в Нидерланды, волшебную страну тюльпанов? Большинство музеев и исторических объектов открыты к посещению, да и длинных очередей к ним нет. А ещё в Голландии в начале апреля проводится Национальный уик-энд музеев - в течение нескольких дней можно посетить около пяти сотен музеев страны совершенно бесплатно или с большой скидкой.

Весной в большинстве стран Европы погода вполне благоприятная и, безусловно, это способствует приятному и познавательному экскурсионному отдыху. В это время года особенно популярны автобусные туры в Европу - в Германию, Францию, Венгрию, Чехию, Италию и т.д. Только представьте себе, за одну поездку вы сможете посетить несколько европейских стран - а это очень удобно и сэкономит вам немало средств.

Если вы всё же предпочитаете пляжный отдых, то замечательным вариантом путешествия весной для вас будет Кипр. Конечно, в начале весны ещё будет немного прохладно для купания, но позагорать и полежать на песочке вам точно удастся. Кроме того, на Кипре есть множество достопримечательностей, магазинов, кафе и ресторанов, которые, безусловно, заслуживают вашего внимания. Комфортная и нежаркая погода в это время года есть также и в Тунисе, Болгарии, Марокко, Иордании, Кубе, Шри-Ланке, Израиле, Турции и т.д. Выбор огромный, и только вам решать, куда поехать в отпуск.

Словом, было бы желание, а возможность подобрать подходящее весеннее направление с учётом всех ваших пожеланий и возможностей всегда найдётся. Менеджеры Бюро путешествий будут рады проконсультировать вас по данному вопросу и обязательно подберут вам эксклюзивный и самый выгодный вариант отдыха. Просто позвоните в один из офисов «Континента» - и полдела уже сделано. Вам остаётся только собрать чемоданы - и, вперёд, навстречу приключениям!

Встречай весну ярко вместе с «Континентом»!

Бюро путешествий «Континент» активно работает на туристическом рынке Пскова и области с 2003 года. Обширная база постоянных клиентов – свидетельство высокого качества отдыха с «Континентом». Секрет успеха компании - в профессионализме и добросовестности ее сотрудников.

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Источник: Псковская Лента Новостей