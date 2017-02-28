В увлекательный тур по «Неизведанной Латвии» приглашает псковичей Бюро путешествий «Континент»

15-16 апреля Бюро путешествий «Континент» предлагает псковичам отправиться в увлекательный двухдневный автобусный тур Неизведанная Латвия: «Южные ворота страны».

Середина апреля – идеальное время для путешествий. Природа в это время года пробуждается и начинает радовать нас солнечной, тёплой погодой: холода уже позади, но и до изнуряющей жары ещё далеко – такая погода идеальна для экскурсионного отдыха.

В этом году «Континент» продолжает исследовать неизведанные места Прибалтики. На этот раз выбор пал на маленькие, но очень уютные города Латвии – Бауска и Межотне.

В программу тура включена обзорная экскурсия по городу Межотне с посещением одноимённого замка, который является одним из самых ярких образцов классицизма в Латвии. Красивый ландшафтный парк в английском стиле, выразительные подсобные строения, тщательно спланированный и гармоничный пейзаж вокруг замка –посещение замка Межотне точно оставит у вас незабываемые впечатления. И, конечно, красивейшие фотографии на память!

Следующим пунктом программы является экскурсия по замку Бауска и посещение настоящего пивного завода Bauska Alus!

Бауска – это тихий уголок природы с многовековой историей, буквально пропитанный духом средневековья. В ходе экскурсии вы узнаете множество интересных легенд, которые скрывают стены этих старых сооружений, посмотрите живописные окрестности с высоты птичьего полёта, и, конечно, попробуете вкуснейшее пиво в настоящей «пивной столице Латвии»! По легенде, это пиво производится на основе «целебной воды» из слияния трех рек – Мусы, Мемеле и Лиелупе.

Далее вас ожидает свободное время и ночь в столице Латвии – Риге. В программу тура включено посещение центра отдыха LIDO, где вы сможете вкусно поужинать (по желанию, за доп.плату). Проживание в Риге будет в отеле категории 4*, City Hotel Teater.

На следующий день запланировано посещение торгово–развлекательного центра ALFA, где вам будет предоставлено свободное время. Его можно потратить на шоппинг и обед. В торговом центре Alfa расположен один из самых крупных продуктовых гипермаркетов Rimi, кинотеатр Cinamon, магазины электроники и мебели, множество магазинов модной одежды и обуви, посуда, сувениры, хозяйственные, детские и спортивные товары, кафе и рестораны, центры самых разнообразных услуг и многое другое. Только представьте себе - площадь ТЦ Alfa равна площади восьми стандартных футбольных полей!

Словом, не медлите! Мест на данный тур с каждым днём всё меньше и меньше. Не упустите возможность отправиться в увлекательное путешествие и совместить приятное с полезным – интереснейшую экскурсионную программу и шоппинг в столице Латвии! Просто позвоните в один из офисов Бюро путешествий – менеджеры «Континента» уже ждут Ваших звонков!

Встречай весну ярко вместе с «Континентом»!

Подробнее ознакомиться с программой тура вы можете ЗДЕСЬ.

Стоимость тура 4390 рублей.

В стоимость тура входит: транспортное обслуживание по программе; экскурсия по дворцу Межотне; экскурсия по замку Бауска; экскурсия по пивному заводу Bauska Alus; проживание в City Hotel Teater 4* в Риге; питание: завтрак; сопровождение представителем фирмы.

Дополнительно оплачивается: визы; входные билеты в дворец Межотне – 2,5 евро/взрослые, 1,5 евро/школьники, пенсионеры; входные билеты в замок Бауска- 4 евро/взрослый, 2 евро/школьник; дегустация 6 сортов пива и 4 сорта безалкогольных напитков- 6 евро/ взрослый; 3 евро/студенты, пенсионеры; 2 евро/школьники; доплата за одноместное размещение- 1200 рублей; личные расходы.

Бюро путешествий «Континент» активно работает на туристическом рынке Пскова и области с 2003 года. Обширная база постоянных клиентов – свидетельство высокого качества отдыха с «Континентом». Секрет успеха компании - в профессионализме и добросовестности ее сотрудников.

Адреса и телефоны:

Октябрьский пр. 46, +7 (8112) 29-34-74

Рижский пр. 96, +7 (8112) 700-780

e-mail: tourvpskov@yandex.ru

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Официальный сайт: http://pskovcontinent.ru/

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Источник: Псковская Лента Новостей