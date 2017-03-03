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Принять участие в конкурсе творческих работ «Открой свой Псков» предлагает школьникам турфирма «Славянский тур» : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Принять участие в конкурсе творческих работ «Открой свой Псков» предлагает школьникам турфирма «Славянский тур»


06.03.2017 15:30 ПЛН, Псков

Туристическая фирма «Славянский тур» при поддержке Управления образования администрации г.Пскова и Управления культуры администрации г.Пскова проводит конкурс творческих работ «Открой свой Псков» в рамках регионального проекта «Псковские уроки».

Целью конкурса является стимулирование культурно-познавательной и творческой активности через организацию совместной деятельности детей и их родителей.

 К участию приглашаются учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений города Пскова  и родители.

Предусмотрены следующие номинации:

- Лучший рисунок «Я рисую Псков» (1-3места).

Свободное оформление, любая техника.

- Лучшее сочинение «Мой Псков» (1-3места).

Свободное оформление, размер не более 1,5 листа.

- Лучшая фотография «Псков в моем объективе» (1-3места).

Работы участников 1-4, 5-9 и 10-11 классов оцениваются раздельно.

Период проведения конкурса: 6.03 – 20.03.17г.

Все работы (рисунки, фото, сочинения) присылаются организаторам конкурса – туристической фирме «Славянский тур» на e-mail: pskovyroki@yandex.ru  или в группу «вКонтакте» www.vk.com/otkroipskov.

Победители будут определены прямым голосованием в группе «ПЛН» ВКонтакте и получат памятные подарки.

Источник: Псковская Лента Новостей


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