Выбираем вуз в Санкт-Петербурге: псковских абитуриентов приглашают в туры «Хочу знать о вузах все!»

Туристическая фирма «Славянский тур» приглашает учащихся и родителей в одно- и двухдневные туры в Санкт-Петербург для будущих для абитуриентов.

Туры «Хочу знать о вузах всё!» организуются в рамках регионального проекта «Псковские уроки». В программе тура - знакомство с вузами на выбор, культурно-развлекательная программа, организация безопасного и комфортного транспортного обслуживания, питания, сопровождения представителем фирмы на протяжении всего маршрута.

«Славянский тур» предлагает посетить за один-два дня от 3 до 6 вузов, что поможет учащимся и их родителям определиться с выбором вуза и будущей профессией! Менеджеры компании составят яркий, индивидуальный тур с учетом всех запросов и пожеланий.

Контактная информация:

www.pskovvizit.ru

e-mail: mgp-pskov@yandex.ru, pskovyroki@yandex.ru

Центральный офис: ул. Петровская, 31 тел. : (8112) 79-30-97, 084

ТРК Акваполис, ул. Кузбасской дивизии, 19 (8112) 700-700

Источник: Псковская Лента Новостей