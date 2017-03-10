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Совершить настоящее путешествие во времени приглашает псковичей Бюро путешествий «Континент» : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Совершить настоящее путешествие во времени приглашает псковичей Бюро путешествий «Континент»

Совершить настоящее путешествие во времени приглашает псковичей Бюро путешествий «Континент»

Бюро путешествий «Континент» продолжает знакомить псковичей с графиком весенних автобусных туров. Разрабатывая уникальные и необычные маршруты, «Континент»  исследует неизведанные места Прибалтики, и на этот раз он...



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Совершить настоящее путешествие во времени приглашает псковичей Бюро путешествий «Континент»


13.03.2017 10:02 ПЛН, Псков

Бюро путешествий «Континент» продолжает знакомить псковичей с графиком весенних автобусных туров.

Разрабатывая уникальные и необычные маршруты, «Континент»  исследует неизведанные места Прибалтики, и на этот раз он снова готов вас удивить. Наверняка лишь немногие из жителей Пскова слышали о таком эстонском городке как Пайде или уж тем более о таком местечке, как Ярва-Яани, население которого составляет чуть больше 1000 человек. А между тем, именно здесь находятся одни из самых интересных и незаурядных достопримечательностей Эстонии. «Но что же в них такого необычного?» - наверняка спросите вы.

Оказавшись в местах, которые «Континент» предлагает вам посетить в этот раз, вы совершите настоящее путешествие во времени. В Бюро путешествий готовы доказать, что это не такая уж нереальная и фантастическая вещь…

22 апреля «Континент предлагает псковичам отправиться в однодневный автобусный тур Неизведанная Эстония: «Назад в будущее» по маршруту Пайде - Ярва-Яани.

Первым пунктом программы тура будет экскурсия по «Приюту старых автомобилей» в Ярва-Яани, где вы сможете ознакомиться с историей транспортных средств, которые передвигались по дорогам как в ещё недавнем прошлом, так и в старину.

В этом удивительном музее под открытым небом вы познакомитесь с полевой и пожарной техникой, дорожно-строительными машинами, машинами инкассаторов, трамваями разных марок и моделей - и даже сможете посидеть за рулём этих «старичков»! В этом музее вы словно совершите путешествие во времени - вот здесь стоит настоящий советский киоск, а совсем неподалёку от него - старенькая заброшенная бензоколонка…

Следующим пунктом программы является посещение музея времени Виттенштейн в городе Пайде. Сам музей расположен в башне старого орденского замка, а его живописные окрестности словно перемещают посетителей в средневековье. А ведь здесь действительно оживает история…

Роль машины времени в музее Виттенштейн осуществляет лифт, который переносит путешественников из одного столетия в другое. На каждом этаже представлены экспозиции, знакомящие нас с различными эпохами истории Эстонии - от древности и времён правления Ордена, до оккупации, времени первой Эстонской Республики и восстановления независимости.

И, конечно же, любое путешествие во времени должно обязательно заканчиваться возвращением в настоящее…Последним пунктом программы будет посещение Тарту, где вам будет предоставлено свободное время в центре города. Шоппинг в торговых центрах TASKU и Kaubamaja, посещение научного центра «Ahhaa» или водного центра «Aura» - здесь вы можете выбрать любое, уже современное развлечение на свой вкус…

Встречайте весну ярко вместе с «Континентом»!

Подробнее ознакомиться с программой тура Вы можете ЗДЕСЬ >>>

Стоимость тура: 1490 рублей

В стоимость входит: транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание по программе; сопровождение представителем фирмы. Дополнительно оплачиваются: личные расходы; вход на территорию «приюта автомобилей»- 2 евро;Входные билеты в музей «Виттенштейн» – 6 евро/взрослые; 5 евро/студенты, пенсионеры; 3 евро/школьники.

Бюро путешествий «Континент» активно работает на туристическом рынке Пскова и области с 2003 года. Обширная база постоянных клиентов – свидетельство высокого качества отдыха с «Континентом». Секрет успеха компании - в профессионализме и добросовестности ее сотрудников.

Адреса и телефоны:

Октябрьский пр. 46, +7 (8112) 29-34-74

Рижский пр. 96, +7 (8112) 700-780

e-mail: tourvpskov@yandex.ru

Группа ВКонтакте: https://vk.com/pskovcontinent

Официальный сайт: http://pskovcontinent.ru/

Instagram: kontinentpskov 

Источник: Псковская Лента Новостей


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