В конкурсе творческих работ «Открой свой Псков» появились первые участники

В конкурсе школьных творческих работ «Открой свой Псков», который проводит туристическая фирма «Славянский тур» при поддержке Управления образования администрации г.Пскова и Управления культуры администрации г.Пскова в рамках регионального проекта «Псковские уроки», появились первые участники. В адрес «Славянского тура» пришли фотоработы Константина Горшанова, Кристины Васильевой и Григория Уметова. Напомним, целью конкурса является стимулирование культурно-познавательной и творческой активности через организацию совместной деятельности детей и их родителей. К участию приглашаются учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений города Пскова и родители. Предусмотрены следующие номинации: - Лучший рисунок «Я рисую Псков» (1-3места). Свободное оформление, любая техника. - Лучшее сочинение «Мой Псков» (1-3места). Свободное оформление, размер не более 1,5 листа. - Лучшая фотография «Псков в моем объективе» (1-3места). Работы участников 1-4, 5-9 и 10-11 классов оцениваются раздельно. Период проведения конкурса: 6.03 – 20.03.17г. Все работы (рисунки, фото, сочинения) присылаются организаторам конкурса – туристической фирме «Славянский тур» на e-mail: pskovyroki@yandex.ru или в группу «вКонтакте» www.vk.com/otkroipskov. Победители будут определены прямым голосованием в группе «ПЛН» ВКонтакте и получат памятные подарки. Источник: Псковская Лента Новостей

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