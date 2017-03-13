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Отправиться в благотворительный тур «Королевство Сето» (Сигово-Вярска) приглашает псковичей Бюро путешествий «Континент» : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Отправиться в благотворительный тур «Королевство Сето» (Сигово-Вярска) приглашает псковичей Бюро путешествий «Континент»


15.03.2017 15:12 ПЛН, Псков

О добрых делах  не принято говорить - но это особенный случай. Мы знаем, что делать добрые дела  и менять мир к лучшему - это легко и приятно, особенно если дело касается детей. Помогать можно по-разному, но суть всегда одна - совершая добрые поступки, вы делаете кого-то счастливее. Помочь может каждый, и для этого совсем не обязательно много денег или возможностей. И что не по силам одному человеку, мы можем сделать все вместе.

Творить добрые дела - это просто! 13 мая бюро путешествий «Континент» предлагает псковичам отправиться в благотворительный тур «Королевство Сето» по маршруту Сигово - Вярска. Часть вырученных средств от данного тура будет направлена в помощь Псковскому детскому дому.

Сотрудники Бюро путешествий намерены организовать яркий и запоминающийся праздник, посвященный 1 июня - Дню Защиты Детей, с интересной развлекательной программой и множеством приятных подарков. После проведения праздника обязательно будет предоставлен отчёт о потраченных средствах.

Вместе с тем, это еще и очень интересный тур, в программу которого входит посещение музея-усадьбы народа сето в деревне Сигово. Здесь вы узнаете об истории этого удивительного народа, испокон веков проживающего на приграничных территориях русских и эстонских земель. Они собрали в свою культуру всего по чуть-чуть: что-то от язычников и православных, что-то от русских и эстонцев.

Здесь, в Сигово, вас встретит традиционная крестьянская усадьба с каменным домом семьи Кюлаотс, а внутри вы увидите уникальную коллекцию домашней утвари, мебели, расшитой интересным орнаментом одежды. Интересно, что весь интерьер дополняют ростовые куклы с очень выразительными чертами лица, они выглядят как живые. А в конце экскурсии вас ждут ароматный чай из трав, собранных вручную, и традиционный пирог народа сето.

Ещё одним интересным пунктом программы является посещение сетуского хутора-музея в Вярска. Здесь уже вас встретит не просто дом-музей, а настоящий сетуский двор, хутор. Большинство зданий здесь – это оригинальные строения, происходящие с севера Сетумаа.

После экскурсии по хутору-музею, вы заглянёте в чайную «Tsäimaja», где можно будет отведать национальные блюда из традиционной самодельной глиняной посуды, послушать сетуские песни и игру на музыкальных инструментах.

И, наконец, последним пунктом программы будет посещение сетуской мыловарни старого Юрия  – первой мыловарни в Сетумаа. Здесь изготавливается экологически чистое мыло ручной работы и можно не только его приобрести, но и узнать все секреты его изготовления.

Путешествие - дело само по себе очень приятное, но если вы знаете, что оно ещё и принесёт пользу, - это приятно вдвойне. Творить добро сообща намного легче, ведь вместе мы - сила, и делая даже небольшой вклад в общее дело, вы можете помочь быстрее приблизиться к заветной цели. Вы тоже можете сделать свой вклад в общее дело, записавшись на данный тур по телефону 700-780 или 29-34-74 или просто придя в один из офисов «Континента».

Подробнее ознакомиться с программой тура вы можете ЗДЕСЬ >>> 

Стоимость тура: 1490 рублей.

В стоимость тура входит транспортное обслуживание; экскурсия по этнографическому музею в Сигово; экскурсия по музей- хутору в Вярска; посещение сетуской мыловарни старого Юрия; сопровождение представителем фирмы.

Дополнительно оплачивается: виза; входные билеты в музей сето, в д. Сигово – 200 руб./взр. и 100 руб./детский; входные билеты в музей сету в Вярска – 2 евро/взр., 1 евро/пенсионеры, школьники; обед в музее-хуторе; мастер-класс по изготовлению мыла; личные расходы.

Бюро путешествий «Континент» активно работает на туристическом рынке Пскова и области с 2003 года. Обширная база постоянных клиентов – свидетельство высокого качества отдыха с «Континентом». Секрет успеха компании - в профессионализме и добросовестности ее сотрудников.

Адреса и телефоны:

Октябрьский пр. 46, +7 (8112) 29-34-74

Рижский пр. 96, +7 (8112) 700-780

e-mail: tourvpskov@yandex.ru

Группа ВКонтакте: https://vk.com/pskovcontinent

Официальный сайт: http://pskovcontinent.ru/

Instagram: kontinentpskov.

Источник: Псковская Лента Новостей


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