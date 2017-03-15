Проект «Псковские уроки», разработанный компанией «Славянский тур», заслужил одобрение министра культуры РФ Владимира Мединского

Компания «Славянский тур» приняла участие в международной туристской выставке «Интурмаркет», которая проходила в выставочном центре «Крокус-Экспо» с 11 по 13 марта.

«Славянский тур» представлял Псковскую область на обобщенном стенде Северо-Запада «Серебряное ожерелье». Для этого был подготовлен специальный каталог туров по серебряному ожерелью, который был по достоинству оценен министром культуры РФ Владимиром Мединским.

Также министр ознакомился со специальным каталогом экскурсионно-образовательных туров федерального проекта «Живые уроки» - «Псковские уроки». Псковская область является одной из официальных площадок проведения мероприятий в рамках федерального проекта «Живые уроки» (подробнее ЗДЕСЬ).

Особое место на «Интурмаркете» было уделено детскому туризму. В период выставки делегация «Славянского тура» посетила Круглый стол по детскому туризму проекта «Живые уроки». Там же состоялось заседание Координационного совета проекта «Живые уроки», в состав которого входит туристическая фирма «Славянский тур».

Заседание совета вела координатор проекта Татьяна Козловская, на нем был утвержден план мероприятий проекта на 2017 год. В рамках реализации проекта «Живых уроков» предполагается проведение большого количества форумов, семинаров, конференций, фестивалей, в которых примет участие и Псковская область.

Источник: Псковская Лента Новостей