Продлен срок приема работ для участия в конкурсе школьных творческих работ «Открой свой Псков»
21.03.2017 14:21 ПЛН, Псков
Срок приема работ для участия в конкурсе школьных творческих работ «Открой свой Псков» продлен до пятницы, 24 марта. Итоги будут подведены в понедельник, 27 марта.
К участию приглашаются учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений города Пскова и родители.
Предусмотрены следующие номинации:
- Лучший рисунок «Я рисую Псков» (1-3места).
Свободное оформление, любая техника.
- Лучшее сочинение «Мой Псков» (1-3места).
Свободное оформление, размер не более 1,5 листа.
- Лучшая фотография «Псков в моем объективе» (1-3места).
Работы участников 1-4, 5-9 и 10-11 классов оцениваются раздельно.
целью конкурса является стимулирование культурно-познавательной и творческой активности через организацию совместной деятельности детей и их родителей.
Все работы (рисунки, фото, сочинения) присылаются организаторам конкурса – туристической фирме «Славянский тур» на e-mail: pskovyroki@yandex.ru или в группу «ВКонтакте» www.vk.com/otkroipskov.
Напомним, конкурс «Открой свой Псков» проводит туристическая фирма «Славянский тур» при поддержке Управления образования администрации г.Пскова и Управления культуры администрации г.Пскова в рамках регионального проекта «Псковские уроки».
Победителей определит комиссия организаторов. Все призеры получат памятные подарки.
Источник: Псковская Лента Новостей