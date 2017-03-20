Рисунки, посвященные любимому городу, прислали участники конкурса школьных творческих работ «Открой свой Псков»
21.03.2017 16:49 ПЛН, Псков
В адрес организаторов конкурса «Открой свой Псков» приходят рисунки, посвященные любимому городу. В своих работах дети изображают знакомые всем виды - крепостные стены, башни, Троицкий собор.
Аня 9 лет, школа №7, 3 класс.
Михайлова Варвара 9 лет. Лицей №10, 3Д класс
Софья Терсинских, 5 лет
Напомним, к участию приглашаются учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений города Пскова и родители.
Предусмотрены следующие номинации:
- Лучший рисунок «Я рисую Псков» (1-3места).
Свободное оформление, любая техника.
- Лучшее сочинение «Мой Псков» (1-3места).
Свободное оформление, размер не более 1,5 листа.
- Лучшая фотография «Псков в моем объективе» (1-3места).
Работы участников 1-4, 5-9 и 10-11 классов оцениваются раздельно.
целью конкурса является стимулирование культурно-познавательной и творческой активности через организацию совместной деятельности детей и их родителей.
Срок приема работ для участия в конкурсе школьных творческих работ «Открой свой Псков» продлен до пятницы, 24 марта.
Все работы (рисунки, фото, сочинения) присылаются организаторам конкурса – туристической фирме «Славянский тур» на e-mail: pskovyroki@yandex.ru или в группу «вКонтакте» www.vk.com/otkroipskov.
Напомним, конкурс «Открой свой Псков» проводит туристическая фирма «Славянский тур» при поддержке Управления образования администрации г.Пскова и Управления культуры администрации г.Пскова в рамках регионального проекта «Псковские уроки».
Победителей определит комиссия организаторов. Все призеры получат памятные подарки.
Источник: Псковская Лента Новостей