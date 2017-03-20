Рисунки, посвященные любимому городу, прислали участники конкурса школьных творческих работ «Открой свой Псков»

В адрес организаторов конкурса «Открой свой Псков» приходят рисунки, посвященные любимому городу. В своих работах дети изображают знакомые всем виды - крепостные стены, башни, Троицкий собор. Аня 9 лет, школа №7, 3 класс. Михайлова Варвара 9 лет. Лицей №10, 3Д класс Софья Терсинских, 5 лет Напомним, к участию приглашаются учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений города Пскова и родители. Предусмотрены следующие номинации: - Лучший рисунок «Я рисую Псков» (1-3места). Свободное оформление, любая техника. - Лучшее сочинение «Мой Псков» (1-3места). Свободное оформление, размер не более 1,5 листа. - Лучшая фотография «Псков в моем объективе» (1-3места). Работы участников 1-4, 5-9 и 10-11 классов оцениваются раздельно. целью конкурса является стимулирование культурно-познавательной и творческой активности через организацию совместной деятельности детей и их родителей. Срок приема работ для участия в конкурсе школьных творческих работ «Открой свой Псков» продлен до пятницы, 24 марта. Все работы (рисунки, фото, сочинения) присылаются организаторам конкурса – туристической фирме «Славянский тур» на e-mail: pskovyroki@yandex.ru или в группу «вКонтакте» www.vk.com/otkroipskov. Напомним, конкурс «Открой свой Псков» проводит туристическая фирма «Славянский тур» при поддержке Управления образования администрации г.Пскова и Управления культуры администрации г.Пскова в рамках регионального проекта «Псковские уроки». Победителей определит комиссия организаторов. Все призеры получат памятные подарки. Источник: Псковская Лента Новостей

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