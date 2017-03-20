Псков Северо-запад политика бизнес строительство недвижимость таможня Эстония Латвия грузоперевозки деревообработка лес туризм
Рисунки, посвященные любимому городу, прислали участники конкурса школьных творческих работ «Открой свой Псков» : Псковская Лента Новостей / ПЛН
<< вернуться на ПЛН   | Новости Пскова и Псковской области. Сегодня: Вторник, 21 Марта    18+
Информационный портал Псковской области. Полная картина жизни. Основан в 2000 году.
Отдых в Белоруссии - мифы и реальность
Бесплатная экскурсия «Псков современный»
Самые красивые деревни России
Ретропоезд из Петербурга в Псков
Конкурс на лучший туристский продукт

Как вы понимаете словосочетание «горящий тур»?







Полезные советы



Совершить настоящее путешествие во времени приглашает псковичей Бюро путешествий «Континент»

Совершить настоящее путешествие во времени приглашает псковичей Бюро путешествий «Континент»

Бюро путешествий «Континент» продолжает знакомить псковичей с графиком весенних автобусных туров. Разрабатывая уникальные и необычные маршруты, «Континент»  исследует неизведанные места Прибалтики, и на этот раз он...



Псковский туризм


Туристический каталог


Справочник путешественника


Расписание трансферов

Рисунки, посвященные любимому городу, прислали участники конкурса школьных творческих работ «Открой свой Псков»


21.03.2017 16:49 ПЛН, Псков

В адрес организаторов конкурса «Открой свой Псков» приходят рисунки, посвященные любимому городу. В своих работах дети изображают знакомые всем виды - крепостные стены, башни, Троицкий собор.

Аня 9 лет, школа №7, 3 класс.

Михайлова Варвара 9 лет. Лицей №10, 3Д класс

Софья Терсинских, 5 лет

Напомним, к участию приглашаются учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений города Пскова  и родители.

Предусмотрены следующие номинации:

- Лучший рисунок «Я рисую Псков» (1-3места).

Свободное оформление, любая техника.

- Лучшее сочинение «Мой Псков» (1-3места).

Свободное оформление, размер не более 1,5 листа.

- Лучшая фотография «Псков в моем объективе» (1-3места).

Работы участников 1-4, 5-9 и 10-11 классов оцениваются раздельно.

целью конкурса является стимулирование культурно-познавательной и творческой активности через организацию совместной деятельности детей и их родителей.

Срок приема работ для участия в конкурсе школьных творческих работ «Открой свой Псков» продлен до пятницы, 24 марта.

Все работы (рисунки, фото, сочинения) присылаются организаторам конкурса – туристической фирме «Славянский тур» на e-mail: pskovyroki@yandex.ru  или в группу «вКонтакте» www.vk.com/otkroipskov.

Напомним, конкурс «Открой свой Псков» проводит туристическая фирма «Славянский тур» при поддержке Управления образования администрации г.Пскова и Управления культуры администрации г.Пскова в рамках регионального проекта «Псковские уроки».

Победителей определит комиссия организаторов. Все призеры получат памятные подарки.

Источник: Псковская Лента Новостей


  Опубликовать  


Вставить в блогВерсия для печати

Как вы понимаете словосочетание «горящий тур»?






Интересные новости

Rambler's Top100