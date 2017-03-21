Псков Северо-запад политика бизнес строительство недвижимость таможня Эстония Латвия грузоперевозки деревообработка лес туризм
В пятницу в городе пройдет общегородской школьный квест «Открой свой Псков» : Псковская Лента Новостей / ПЛН
<< вернуться на ПЛН   | Новости Пскова и Псковской области. Сегодня: Среда, 22 Марта    18+
Информационный портал Псковской области. Полная картина жизни. Основан в 2000 году.
Ретропоезд из Петербурга в Псков
Самые красивые деревни России
Бесплатная экскурсия «Псков современный»
Конкурс на лучший туристский продукт
Отдых в Белоруссии - мифы и реальность

Как вы понимаете словосочетание «горящий тур»?







Полезные советы



Совершить настоящее путешествие во времени приглашает псковичей Бюро путешествий «Континент»

Совершить настоящее путешествие во времени приглашает псковичей Бюро путешествий «Континент»

Бюро путешествий «Континент» продолжает знакомить псковичей с графиком весенних автобусных туров. Разрабатывая уникальные и необычные маршруты, «Континент»  исследует неизведанные места Прибалтики, и на этот раз он...



Псковский туризм


Туристический каталог


Справочник путешественника


Расписание трансферов

В пятницу в городе пройдет общегородской школьный квест «Открой свой Псков»


22.03.2017 10:15 ПЛН, Псков

В пятницу, 24 марта, в рамках регионального проекта «Псковские уроки» для учащихся 5-7 классов образовательных учреждений г.Пскова состоится общегородской школьный квест «Открой свой Псков».

Как сообщили ПЛН в компании «Славянский тур», проведение квеста «Открой свой Псков» положит начало циклу ганзейских квестов  в рамках подготовки к Международным Ганзейским дням Нового времени, которые пройдут в Пскове в 2019 году.

В настоящее время туристическая фирма «Славянский тур» разработала и апробировала серию ганзейских экскурсий-квестов «Ганзейские города Псковской земли», знакомящих детей и взрослых с городами – участниками Ганзы, историей Средневековой Ганзы и Ганзы Нового времени.

Цикл ганзейских квестов вошел в каталог федерального проекта «Псковские уроки», подана заявка на участие в проекте «Культурные маршруты Европы», совместно с партнерами из Прибалтики созданы кольцевые маршруты «Ганзейские пути», объединяющие ганзейские города Северо-запада России, Латвии и Эстонии.

Цель проведения квеста: стимулирование интереса учащихся к изучению историко-культурного и природного наследия г. Псков; объединение разных классов и школ в совместную культурно-образовательную деятельность; развитие и совершенствование знаний и коммуникативных навыков, умения работать в команде, ориентирование на местности.

Место проведения квеста: Кремль - Золотая наб.

Продолжительность: 2 часа

Организаторы: туристическая фирма «Славянский тур» при поддержке Управления образования администрации г.Пскова и Управления культуры администрации г.Пскова

Участники квеста, совершив прогулку по родному городу, смогут проверить свои знания о Пскове, открыть для себя интересные страницы его истории культуры и архитектуры и выполнить несколько увлекательных заданий.

Указом Президента РФ В.В. Путиным 2017 год в России объявлен Годом экологии, в связи с чем в задания квеста включены вопросы по данной тематике.

Команды формируются из учащихся образовательных учреждений города (по 5 чел. от школы) в группы не более 25 человек. На старте участников ждет приключенческий маршрут с листом заданий. Задания предоставляются в виде головоломок и задач, которые требуется выполнить, чтобы получить координаты следующей точки. Победит команда, пришедшая к финишу первой.

По окончании квеста победителей ждут памятные подарки, всех участников - сладкие призы!

Познакомиться с участниками квеста и его организаторами вы можете в группе «вКонтакте» www.vk.com/otkroipskov -  «Открой свой Псков».

Источник: Псковская Лента Новостей


  Опубликовать  


Вставить в блогВерсия для печати

Как вы понимаете словосочетание «горящий тур»?






Интересные новости

Rambler's Top100