Отправиться в настоящее дорожное приключение по неизведанной Латвии приглашает псковичей Бюро путешествий «Континент»

6 мая Бюро путешествий «Континент» предлагает псковичам отправиться в однодневный автобусный тур «Неизведанная Латвия. Дорожное приключение», по маршруту Гулбене - Алуксне.

Продолжая развивать свою «фишку» с эксклюзивными турами и уникальными маршрутами, менеджеры «Континента» находят всё новые и новые удивительные места и достопримечательности Прибалтики.

На сей раз Бюро путешествий снова надеется удивить вас нестандартным направлением и необычным маршрутом. Наверняка немногие жители Пскова бывали в таких городах Латвии как Гулбене или Алуксне. Конечно, здесь нет суперсовременных торговых центров, стеклянных зданий бизнес-центров и шумных улиц как, например, в Риге, - но в этих тихих, уютных местах есть своя прелесть, и города эти, безусловно, заслуживают внимания туристов.

Первым пунктом программы тура будет обзорная экскурсия в Гулбене с посещением Стамериенского замка, который считается одним из самых ярких образцов французского нео-ренессанса в Латвии. Известно, что в 20-30-х годах здесь даже жил всемирно известный итальянский писатель Джузеппе Томази ди Лампедуза. Во время экскурсии вы увидите замок изнутри, познакомитесь с его удивительной историей и, конечно же, сделаете множество потрясающих фотографий.

А сразу после экскурсии начнётся долгожданная и самая интересная часть «Дорожного приключения»! Прибыв на железнодорожный вокзал Гулбене, вы познакомитесь с уникальной узкоколейной дорогой от Гулбене до Алуксне, единственной рабочей узкоколейной дорогой в странах Балтии. Кстати, ширина колеи составляет всего 750 мм! Для перевозок пассажиров здесь используются дизельные локомотивы и вагоны 60-80-х годов двадцатого века.

Именно в одном из таких поездов и начнётся ваше удивительное путешествие до Алуксне… Вам останется лишь занять своё место в вагоне и наслаждаться поездкой.

И, наконец, вас ожидает обзорная экскурсия в г. Алуксне, во время которой вы увидите его знаменитые и уникальные достопримечательности: холм Тэмпля – древнее латгальское городище, развалины замка Ливонского ордена XIV в., Дубы Глюка и единственный в Европе Музей Библии, а также новый Алуксненский дворец, парк и живописное Алуксненское озеро.

Словом, если вы, как и сотрудники «Континента», считаете, что достопримечательности Латвии не заканчиваются на Риге, и готовы отправиться в увлекательное путешествие по неизведанной Латвии, просто позвоните в один из офисов Бюро путешествий – менеджеры «Континента» уже ждут ваших звонков!

Встречай весну ярко вместе с «Континентом»!

Подробнее ознакомиться с программой тура вы можете ЗДЕСЬ.

Стоимость тура: 1 490 рублей.

В стоимость тура входит: транспортное обслуживание по программе; экскурсия по Стамериенскому замку; экскурсия по Гулбене; экскурсия по Алуксне; сопровождение представителем турфирмы.

Дополнительно оплачивается: виза; вход в Стамириенский замок (1 евро/ взрослые, 0,3 евро/школьники, студенты, пенсионеры); билет на поезд Гулбене – Алуксне 7 евро; личные расходы.

Бюро путешествий «Континент» активно работает на туристическом рынке Пскова и области с 2003 года. Обширная база постоянных клиентов – свидетельство высокого качества отдыха с «Континентом». Секрет успеха компании - в профессионализме и добросовестности ее сотрудников.

Адреса и телефоны:

Октябрьский пр. 46, +7 (8112) 29-34-74

Рижский пр. 96, +7 (8112) 700-780

e-mail: tourvpskov@yandex.ru

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Официальный сайт: http://pskovcontinent.ru/

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Источник: Псковская Лента Новостей