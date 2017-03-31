Псков Северо-запад политика бизнес строительство недвижимость таможня Эстония Латвия грузоперевозки деревообработка лес туризм
Знакомимся с новыми участниками конкурса творческих работ школьников «Открой свой Псков» : Псковская Лента Новостей / ПЛН
<< вернуться на ПЛН   | Новости Пскова и Псковской области. Сегодня: Понедельник, 03 Апреля    18+
Информационный портал Псковской области. Полная картина жизни. Основан в 2000 году.
Конкурс на лучший туристский продукт
Отдых в Белоруссии - мифы и реальность
Самые красивые деревни России
Бесплатная экскурсия «Псков современный»
Ретропоезд из Петербурга в Псков

Как вы понимаете словосочетание «горящий тур»?







Полезные советы



Совершить настоящее путешествие во времени приглашает псковичей Бюро путешествий «Континент»

Совершить настоящее путешествие во времени приглашает псковичей Бюро путешествий «Континент»

Бюро путешествий «Континент» продолжает знакомить псковичей с графиком весенних автобусных туров. Разрабатывая уникальные и необычные маршруты, «Континент»  исследует неизведанные места Прибалтики, и на этот раз он...



Псковский туризм


Туристический каталог


Справочник путешественника


Расписание трансферов

Знакомимся с новыми участниками конкурса творческих работ школьников «Открой свой Псков»


03.04.2017 12:35 ПЛН, Псков

Весенние каникулы - отличное время для того, чтобы принять участие в конкурсе школьных творческих работ «Открой свой Псков».

Представляем вашему вниманию несколько рисунков участников уникального проекта, организованного туристической фирмой «Славянский тур» при поддержке Управления образования администрации г.Пскова и Управления культуры администрации г.Пскова в рамках регионального проекта «Псковские уроки».

Михайлова Варвара 9 лет. Лицей №10, 3Д класс.

Александр Невский. Автор Вальбе Амалия, 10 лет

Напомним, к участию приглашаются учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений города Пскова  и родители.

Предусмотрены следующие номинации:

- Лучший рисунок «Я рисую Псков» (1-3места).

Свободное оформление, любая техника.

- Лучшее сочинение «Мой Псков» (1-3места).

Свободное оформление, размер не более 1,5 листа.

- Лучшая фотография «Псков в моем объективе» (1-3места).

Работы участников 1-4, 5-9 и 10-11 классов оцениваются раздельно.

Целью конкурса является стимулирование культурно-познавательной и творческой активности через организацию совместной деятельности детей и их родителей.

Срок приема работ для участия в конкурсе школьных творческих работ «Открой свой Псков» продлен до 24 апреля.

Все работы (рисунки, фото, сочинения) присылаются организаторам конкурса – туристической фирме «Славянский тур» на e-mail: pskovyroki@yandex.ru  или в группу «вКонтакте» www.vk.com/otkroipskov.

Конкурс «Открой свой Псков» проводит туристическая фирма «Славянский тур» при поддержке Управления образования администрации г.Пскова и Управления культуры администрации г.Пскова в рамках регионального проекта «Псковские уроки».

Успейте отправить свои фото, рисунки и сочинения. Победители будут определены жюри и получат памятные подарки!

 

Источник: Псковская Лента Новостей


  Опубликовать  


Комментарии: 0Вставить в блогВерсия для печати

Как вы понимаете словосочетание «горящий тур»?






Интересные новости

Rambler's Top100