Знакомимся с новыми участниками конкурса творческих работ школьников «Открой свой Псков»

Весенние каникулы - отличное время для того, чтобы принять участие в конкурсе школьных творческих работ «Открой свой Псков».

Представляем вашему вниманию несколько рисунков участников уникального проекта, организованного туристической фирмой «Славянский тур» при поддержке Управления образования администрации г.Пскова и Управления культуры администрации г.Пскова в рамках регионального проекта «Псковские уроки».

Михайлова Варвара 9 лет. Лицей №10, 3Д класс.

Александр Невский. Автор Вальбе Амалия, 10 лет

Напомним, к участию приглашаются учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений города Пскова и родители.

Предусмотрены следующие номинации:

- Лучший рисунок «Я рисую Псков» (1-3места).

Свободное оформление, любая техника.

- Лучшее сочинение «Мой Псков» (1-3места).

Свободное оформление, размер не более 1,5 листа.

- Лучшая фотография «Псков в моем объективе» (1-3места).

Работы участников 1-4, 5-9 и 10-11 классов оцениваются раздельно.

Целью конкурса является стимулирование культурно-познавательной и творческой активности через организацию совместной деятельности детей и их родителей.

Срок приема работ для участия в конкурсе школьных творческих работ «Открой свой Псков» продлен до 24 апреля.

Все работы (рисунки, фото, сочинения) присылаются организаторам конкурса – туристической фирме «Славянский тур» на e-mail: pskovyroki@yandex.ru или в группу «вКонтакте» www.vk.com/otkroipskov.

Конкурс «Открой свой Псков» проводит туристическая фирма «Славянский тур» при поддержке Управления образования администрации г.Пскова и Управления культуры администрации г.Пскова в рамках регионального проекта «Псковские уроки».

Успейте отправить свои фото, рисунки и сочинения. Победители будут определены жюри и получат памятные подарки!

Источник: Псковская Лента Новостей