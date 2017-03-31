Знакомимся с новыми участниками конкурса творческих работ школьников «Открой свой Псков»
03.04.2017 12:35 ПЛН, Псков
Весенние каникулы - отличное время для того, чтобы принять участие в конкурсе школьных творческих работ «Открой свой Псков».
Представляем вашему вниманию несколько рисунков участников уникального проекта, организованного туристической фирмой «Славянский тур» при поддержке Управления образования администрации г.Пскова и Управления культуры администрации г.Пскова в рамках регионального проекта «Псковские уроки».
Михайлова Варвара 9 лет. Лицей №10, 3Д класс.
Александр Невский. Автор Вальбе Амалия, 10 лет
Напомним, к участию приглашаются учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений города Пскова и родители.
Предусмотрены следующие номинации:
- Лучший рисунок «Я рисую Псков» (1-3места).
Свободное оформление, любая техника.
- Лучшее сочинение «Мой Псков» (1-3места).
Свободное оформление, размер не более 1,5 листа.
- Лучшая фотография «Псков в моем объективе» (1-3места).
Работы участников 1-4, 5-9 и 10-11 классов оцениваются раздельно.
Целью конкурса является стимулирование культурно-познавательной и творческой активности через организацию совместной деятельности детей и их родителей.
Срок приема работ для участия в конкурсе школьных творческих работ «Открой свой Псков» продлен до 24 апреля.
Все работы (рисунки, фото, сочинения) присылаются организаторам конкурса – туристической фирме «Славянский тур» на e-mail: pskovyroki@yandex.ru или в группу «вКонтакте» www.vk.com/otkroipskov.
Конкурс «Открой свой Псков» проводит туристическая фирма «Славянский тур» при поддержке Управления образования администрации г.Пскова и Управления культуры администрации г.Пскова в рамках регионального проекта «Псковские уроки».
Успейте отправить свои фото, рисунки и сочинения. Победители будут определены жюри и получат памятные подарки!
Источник: Псковская Лента Новостей