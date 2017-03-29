Стихотворение о Пушкинских Горах сочинила участница конкурса творческих работ «Открой свой Псков»
30.03.2017 15:40 ПЛН, Псков
Восьмилетняя Татьяна Анисимова, ученица 2А класса псковской школы №24, прислала в адрес организаторов конкурса творческих работ «Открой свой Псков» свое стихотворное сочинение, темой которого стали впечатления от экскурсионной поездки в Пушкинские Горы.
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Пушгоры, Пушгоры - Псковщина моя
Волненье и радость пронзают меня.
Когда-то здесь Пушкин бродил по лугам,
Чудесные сказки оставил он нам.
Всем классом теперь мы идём по тропам,
Кот чёрный учёный бежит по пятам,
И песню заводит и сказку гласит,
Руслана с Людмилою вспомнить велит.
Про Бабу-Ягу, её вид и чело,
Про Лебедь - царевну , про зло и добро.
Под дубом кудрявым мы долго сидим,
На Сороть– реку мы с волненьем глядим.
И кажется, будто Русалка идет
С собою она Чародея ведёт.
С грустью и радостью едем домой,
Гордость, любовь переполнены мной.
Напомним, к участию приглашаются учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений города Пскова и родители.
Предусмотрены следующие номинации:
- Лучший рисунок «Я рисую Псков» (1-3места).
Свободное оформление, любая техника.
- Лучшее сочинение «Мой Псков» (1-3места).
Свободное оформление, размер не более 1,5 листа.
- Лучшая фотография «Псков в моем объективе» (1-3места).
Работы участников 1-4, 5-9 и 10-11 классов оцениваются раздельно.
Целью конкурса является стимулирование культурно-познавательной и творческой активности через организацию совместной деятельности детей и их родителей.
Срок приема работ для участия в конкурсе школьных творческих работ «Открой свой Псков» продлен до 24 апреля.
Все работы (рисунки, фото, сочинения) присылаются организаторам конкурса – туристической фирме «Славянский тур» на e-mail: pskovyroki@yandex.ru или в группу «вКонтакте» www.vk.com/otkroipskov.
Конкурс «Открой свой Псков» проводит туристическая фирма «Славянский тур» при поддержке Управления образования администрации г.Пскова и Управления культуры администрации г.Пскова в рамках регионального проекта «Псковские уроки».
Успейте отправить свои фото, рисунки и сочинения. Победители будут определены жюри и получат памятные подарки!
Источник: Псковская Лента Новостей