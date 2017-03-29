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Стихотворение о Пушкинских Горах сочинила участница конкурса творческих работ «Открой свой Псков» : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Стихотворение о Пушкинских Горах сочинила участница конкурса творческих работ «Открой свой Псков»


30.03.2017 15:40 ПЛН, Псков

Восьмилетняя Татьяна Анисимова, ученица 2А класса псковской школы №24, прислала в адрес организаторов конкурса творческих работ «Открой свой Псков» свое стихотворное сочинение, темой которого стали впечатления от экскурсионной поездки в Пушкинские Горы.

***

Пушгоры, Пушгоры - Псковщина моя

Волненье и радость пронзают меня.

Когда-то здесь Пушкин бродил по лугам,

Чудесные сказки оставил он нам.

Всем классом теперь мы идём по тропам,

Кот чёрный учёный бежит по пятам,

И песню заводит и сказку гласит,

Руслана с Людмилою вспомнить велит.

 

Про Бабу-Ягу, её вид и чело,

Про Лебедь - царевну , про зло и добро.

Под дубом кудрявым мы долго сидим,

На Сороть– реку мы с волненьем глядим.

 

И кажется, будто Русалка идет

С собою она Чародея ведёт.

С грустью и радостью едем домой,

Гордость, любовь переполнены мной.

 

Напомним, к участию приглашаются учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений города Пскова  и родители.

Предусмотрены следующие номинации:

- Лучший рисунок «Я рисую Псков» (1-3места).

Свободное оформление, любая техника.

- Лучшее сочинение «Мой Псков» (1-3места).

Свободное оформление, размер не более 1,5 листа.

- Лучшая фотография «Псков в моем объективе» (1-3места).

Работы участников 1-4, 5-9 и 10-11 классов оцениваются раздельно.

Целью конкурса является стимулирование культурно-познавательной и творческой активности через организацию совместной деятельности детей и их родителей.

Срок приема работ для участия в конкурсе школьных творческих работ «Открой свой Псков» продлен до 24 апреля.

Все работы (рисунки, фото, сочинения) присылаются организаторам конкурса – туристической фирме «Славянский тур» на e-mail: pskovyroki@yandex.ru  или в группу «вКонтакте» www.vk.com/otkroipskov.

Конкурс «Открой свой Псков» проводит туристическая фирма «Славянский тур» при поддержке Управления образования администрации г.Пскова и Управления культуры администрации г.Пскова в рамках регионального проекта «Псковские уроки».

Успейте отправить свои фото, рисунки и сочинения. Победители будут определены жюри и получат памятные подарки!

Источник: Псковская Лента Новостей


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