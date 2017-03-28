Замки, крепости, озера: отправиться в сердце Латгалии предлагает псковичам Бюро путешествий «Континент»

Уже совсем скоро наступят долгожданные майские праздники - самые любимые и долгожданные выходные весны, заслуженные тёплые деньки для нашего отдыха. И если вы ещё не определились с тем, как их провести, Бюро путешествий «Континент» приготовило для вас отличное предложение - отправиться в маленькое, но очень увлекательное и познавательное путешествие по Латгальскому краю Латвии, известному как край озёр и великолепной природы.

Отдохнуть от суеты города, побродить по лесу, наслаждаясь красотой природы, подышать свежим воздухом, послушать увлекательный рассказ экскурсовода об этой удивительной земле, побродить по незнакомому, но такому уютному и приветливому городу - всё это и многое другое ожидает вас 8 мая, в однодневном автобусном туре Неизведанная Латвия «Сердце Латгалии», по маршруту Резекне - Плявиняс - Екабпилс.

Латгалия - это один из 4 регионов Латвии, где сегодня проживает приблизительно треть населения страны. Несомненно, здесь есть что посмотреть - и это не только интересные исторические достопримечательности, но и невероятно красивая природа.

Первым пунктом программы тура станет посещение города Резекне, который является одним из культурных центров всего регионаНо очаровательный, древний город Резекне не может не пленить путешественников своими старинными улочками, которые так и манят красотой и романтикой, а также живописными развалинами крепости, возвышающимися на Замковой горе. В преддверии 9 мая вас ожидает поездка к Анчупанскому мемориалу памяти жертв нацистского террора во время Второй мировой войны, созданному уже в постсоветский период на том месте, гдев Анчупанских холмах во время немецкой оккупации было убито около 2000 человек, в том числе евреи.

В завершение экскурсии вы подниметесь на местную вышку высотой 26 метров, где вас ожидает невероятное зрелище - захватывающий вид на живописные окрестности.

Следующим, не менее интересным пунктом программы тура является посещение пекарни «Лиепкалны», где вы своими глазами понаблюдаете за работой пекаря в процессе выпечки хлеба и кондитерских изделий, познакомитесь с традициями и историей выпечки хлеба семьёй Мендзиней. И, конечно же, экскурсия не обойдётся без дегустации свежего, тёплого хлеба, запах которого разносится далеко по окрестностям…

И, наконец, вас ожидает посещение ещё одного удивительного города Латгальского края - Екабпилса. Здесь Вам будет предоставлено свободное время для прогулки по этому тихому, уютному и приветливому городу - здесь разбиты красивейшие парки, расположен знаменитый средневековый замок Крустпилс, есть свои храмы и церкви.

Словом, если вы ещё не решили, где проведёте майские праздники, то Бюро путешествий предлагает Вам отличный вариант отдыха - отправиться в маленькое, но интересное путешествие по Латгальскому краю. Забронировать тур можно уже сейчас! Просто позвоните менеджерам «Континента» по телефонам: 700-780 или 29-34-74 или напишите им ВКонтакте. Путешествовать с «Континентом» - это просто!

Встречай весну ярко вместе с «Континентом»!

Подробнее познакомиться с программой тура вы можете ЗДЕСЬ

Стоимость тура: 1 490 рублей.

В стоимость тура входит: транспортное обслуживание по программе; тематическая экскурсия по Резекне; экскурсия по Лиепкалны; сопровождение представителем турфирмы.

Дополнительно оплачивается: виза; дегустация в музее Хлеба – 2 евро; личные расходы.

Бюро путешествий «Континент» активно работает на туристическом рынке Пскова и области с 2003 года. Обширная база постоянных клиентов – свидетельство высокого качества отдыха с «Континентом». Секрет успеха компании - в профессионализме и добросовестности ее сотрудников.

Адреса и телефоны:

Октябрьский пр. 46, +7 (8112) 29-34-74

Рижский пр. 96, +7 (8112) 700-780

e-mail: tourvpskov@yandex.ru

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Источник: Псковская Лента Новостей