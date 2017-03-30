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Провести майские праздники в туре по Золотому кольцу приглашает псковичей Бюро путешествий «Континент» : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Провести майские праздники в туре по Золотому кольцу приглашает псковичей Бюро путешествий «Континент»


31.03.2017 17:20 ПЛН, Псков

Москва... как много в этом звуке / Для сердца русского слилось! / Как много в нём отозвалось! (с) А.С. Пушкин

Вот и закончился март, апрель пробежит также незаметно, и впереди - майские праздники. Вам наверняка захочется устроить себе пусть и недолгие, но запоминающиеся мини-каникулы, которые помогут вам развеяться и получить яркие, новые впечатления.

С 29 апреля по 1 мая Бюро путешествий «Континент» приглашает вас отправиться в увлекательное и познавательное путешествие по малым и большим городам «Золотого кольца», по маршруту Москва - Сергиев Посад - Переславль-Залесский - Мышкин - Мартыново.

Удивительное путешествие по просторам нашей Родины, начнётся, конечно же, с её столицы - златоглавой красавицы Москвы.

Во время обзорной экскурсии по городу вы увидите такие достопримечательности, как знаменитая Спасская башня, Храм Василия Блаженного, ГУМ, Триумфальная площадь, Тверская улица, Театральный проезд (Большой и Малый театры), Лубянская площадь, Ильинский сквер (памятники Кириллу и Мефодию), ул. Варварка, Васильевский Спуск и Кремлевскую набережную, Храм Христа Спасителя, Музей Изобразительных искусств, ул. Якиманка, Воробьевы горы, главное здание МГУ и многое-многое другое.

И, конечно, после экскурсии у вас будет свободное время, чтобы посетить кафе или рестораны, заняться шопингом или просто прогуляться по удивительно красивому вечернему городу.

На 2-ой день в программе тура заявлена экскурсия по Сергиеву Посаду, с посещением Троице-Сергиевой Лавры, где вы увидите белокаменный Троицкий собор - шедевр русской архитектуры, где покоятся мощи преподобного Сергия Радонежского, а также храм преподобного Сергия Радонежского с Трапезной палатой, являющийся одним из замечательнейших образцов московского барокко. И, безусловно, вас поразит и впечатлит величие и красота Успенского собора, который создавался по повелению и на вклад царя Ивана Грозного по образцу Успенского собора Московского Кремля.

В этот же день вас ожидает отъезд в Переславль-Залесский – один из самых древних и богатых историческими достопримечательностями городов России. Славится он, прежде всего, религиозными зданиями, монастырями, церквями, соборами, некоторые из которых были основаны ещё в 12 веке.

В ходе экскурсии вы посетите Никитинский и Горицкий монастыри, Федоровский монастырь, Никольский монастырь, Спасо-Преображенский собор и другие культовые места. Красоту этого места нельзя описать словами - это нужно видеть своими глазами.

И, наконец, в последний день путешествия вы отправитесь в удивительный город-музей Мышкин, который сохранил свою старинную застройку купеческого города и особый провинциальный уклад жизни.

В ходе экскурсии вы посетите такие уникальные и интереснейшие места, как, например, единственный в мире музей Мыши и музей «Русские валенки», а также посмотрите на работу настоящего кузнеца и постоите у гончарного круга.

А после вас ждёт посещение этнографического музея Кацкарей в деревне Мартыново. Здесь, в музее под открытым небом, вы познакомитесь с обычаями, мифами и фольклором этого удивительного народа, а также попробуете вкуснейшее угощение из русской печи - картошку со сливками и топленое молоко.

Если вы, как и сотрудники «Континента», считаете, что всё лучшее - рядом, и за хорошим отдыхом необязательно ехать заграницу, просто обратитесь в один из офисов Бюро путешествий. Кстати, для того, чтобы забронировать и оплатить тур, вам даже не нужно приходить в офис - просто позвоните или напишите одному из менеджеров «Континента» - и можете начинать готовиться к предстоящей поездке.

Встречай весну ярко вместе с «Континентом»!

Подробнее ознакомиться с программой тура вы можете ЗДЕСЬ>>> 

Стоимость тура: 8 490 рублей.

В стоимость входит: транспортное обслуживание; размещение в гостиницах Измайлово 3* в Москве и Виктория Плаза 3* в Переславль-Залесском; питание: завтрак и обед на 3 день на подворье кацкарей; обзорная экскурсия по Москве и Кремлю; обзорная экскурсия по Сергиеву-Посаду; обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому; обзорная экскурсия по Мышкину и музейному комплексу (Музей Мыши, музей столицы лоцманов (историко-бытовой музей) или музей водочника П.А.Смирнова, музей крестьянской архитектуры малых форм и музей уникальной техники “Мышкинский Самоходъ», музей «Русские валенки», Дом ремёсел с действующей кузницей и гончарной мастерской); посещение этнографического музея Кацкарей в Мартыново; все билеты на платные объекты. Сопровождение представителем фирмы;

Дополнительно оплачивается: личные расходы; доплата за одноместное размещение – 2 300 рублей.

 

Бюро путешествий «Континент» активно работает на туристическом рынке Пскова и области с 2003 года. Обширная база постоянных клиентов – свидетельство высокого качества отдыха с «Континентом». Секрет успеха компании - в профессионализме и добросовестности ее сотрудников.

Адреса и телефоны:

Октябрьский пр. 46, +7 (8112) 29-34-74

Рижский пр. 96, +7 (8112) 700-780

e-mail: tourvpskov@yandex.ru

Группа ВКонтакте: https://vk.com/pskovcontinent

Официальный сайт: http://pskovcontinent.ru/

Instagram: kontinentpskov

Источник: Псковская Лента Новостей


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