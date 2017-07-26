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Новогодние каникулы в Будапеште: три причины провести праздники именно в столице Венгрии : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Новогодние каникулы в Будапеште: три причины провести праздники именно в столице Венгрии


18.10.2017 11:52 ПЛН, Псков

Думаете, как провести новогодние каникулы? Отправляйтесь в столицу Венгрии - Будапешт! Есть как минимум три причины, по которым среди сотен других предложений вам стоит остановить свой выбор именно на этом!

Во-первых, Новый год в Венгрии - это очень весело! Лучший праздник года в этой стране начинают встречать накануне вечером. По католическому календарю 31 декабря – день святого Сильвестра, поэтому и сам новогодний праздник часто называется Сильвестр. В праздничную ночь венгры много шумят и веселятся, как правило, все веселье происходит на улице, поэтому магазины и уличные палатки работают всю ночь, самый популярный товар в эти дни разнообразные дудки и клаксоны.

Просторные проспекты Пешта и узкие улочки Буды украшают праздничные огни и гирлянды, в магазинах идут распродажи, а на традиционных ярмарках можно выбрать оригинальные новогодние подарки.

В новогоднюю ночь на улицах и площадях Будапешта продаются новогодние украшения, серпантины и колпаки. И хотя зимой в Венгрии достаточно прохладно, никто не мёрзнет – под деревянными навесами построены барбекю и торговые лавки, горячие угощения делаются прямо на глазах и тут же раскупаются шумными венграми. Ровно в 12 часов все начинают кричать, обниматься, и дудеть в дудки.

В парке, расположенном недалеко от площади Героев, стоят огромные песочные часы (Time Wheel), которые по традиции переворачивают в 12 часов и они начинают отсчёт нового года. Песка в них ровно на год, очень много венгров и туристов собирается, чтобы увидеть эту церемонию.

Вторая причина провести новогодние каникулы именно в Будапеште - это невероятно вкусно! Для тех, кто празднует Новый год дома, к новогоднему столу подают традиционное новогоднее угощение – жареного поросенка, которому на счастье надо обязательно покрутить хвостик. На Новый год в Венгрии не принято угощать птицей или рыбой, иначе согласно поверью, счастье может уплыть или улететь. В некоторых ресторанах это своеобразная фишка новогодней программы. Но в обычных дружеских, особенно молодёжных компаниях, поросёнка с успехом заменяет большое блюдо сосисок, их перед Новым годом в Венгрии продают в огромных упаковках, по несколько килограммов.

Традиционными блюдами в этой стране на новогодний праздник являются также студень из свиных ножек, голубцы и щи из кислой капусты. Всё это становится замечательной закуской, поскольку главное в новогоднюю ночь в Венгрии не еда, а питьё. Кроме шампанского, вин, коктейлей, и апперитивов, есть у венгров традиционный новогодний напиток, который называется «крампампули». Это не просто напиток, а своеобразный ритуал, почти непременный атрибут Сильвестра – новогодней ночи.

И, наконец, третья причина! Поездку на новогодние каникулы организует компания «Славянский тур», давно известная на псковском рынке отдыха. Стоимость авиатура в Будапешт со 2 по 8 января стартует от 35700 рублей в зависимости от выбранного отеля (3* от 35700 рублей, 4* от 37900 рублей, 5* 45600 рублей).

В стоимость входит: прямой перелёт до Будапешта, проживание в выбранном отеле; завтраки в отеле; групповые трансферы а/п-отель-а/п; обзорная экскурсия по Будапешту.

Турфирма «Славянский Тур»

ул.Петровская, 31

ул.Кузбасской дивизии, 19 (ТРК Акваполис, 1-й этаж)

Телефон для справок - (8112) 79-30-97, (8112)700-700

Сайт турфирмы - www.slavtour.ru

Группа «ВКонтакте» - «Славянский Тур»

Источник: Псковская Лента Новостей


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