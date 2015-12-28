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Гостиницы в Пскове в декабре 2016 года стали дешевле на 8% : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Гостиницы в Пскове в декабре 2016 года стали дешевле на 8%


22.12.2016 17:24 ПЛН, Псков

Согласно данным портала по поиску и сравнению цен не отели trivago.ru стоимость проживания в гостиницах России продолжает падать в этом месяце - среднемесячный показатель в декабре 2016 опустился на 7% по сравнению с прошлым месяцем. Согласно данным индекса цен на отели (tHPI) от trivago.ru средняя цена за ночь в двухместном стандартном номере в России в декабре 2016 составляет 3 539 руб.

В Пскове стоимость номеров в гостиницах снизилась на 8% по сравнению с ноябрем 2016 года, ночь в двухместном стандартном номере обойдется гостям в 2 805 рублей (в ноябре она составляла 3045 руб.).

В Волгограде, Владимире и Великом Новгороде стоимость номеров в гостиницах снизилась на 14%, 16% и 13% соответственно по сравнению с ноябрем 2016 и ночь в двухместном стандартном номере обойдется гостям в 2 484 руб. во Владимире, в 2 759 руб. в Волгограде, и в 2 320 руб. в Великом Новгороде.

В Суздале (2 996 руб.), Воронеже (2 734 руб.), Екатеринбурге (2 901 руб.) и Ярославле (3 382 руб.) зафиксировано 10% снижение цен по сравнению с прошлым месяцем.

Средняя стоимость проживания в гостиницах Москвы составляет в декабре 2016 года 4 556 руб. (-8%, ноябрь 4 960 руб.).

Сравнительно незначительное падение цен (3%) отмечено trivago.ru в Красноярске, Рязани и Перми. Стоимость проживания в стандартном двухместном номере этих городов в декабре 2016 составляет в Красноярске 3 265 руб., в Рязани - 2 319 руб., в Перми - 3 143 руб.

В Сочи этот же номер обойдется гостям в 3 009 руб., что на 16% дороже ноября 2016.

-

Город

ноябрь 16

декабрь 16

Разница %

1

Анапа

1 943 руб.

1725 руб.

-11%

2

Астрахань

3 067 руб.

2931 руб.

-4%

3

Великий Новгород

2 657 руб.

2320 руб.

-13%

4

Владивосток

3 539 руб.

3286 руб.

-7%

5

Владимир

2 941 руб.

2484 руб.

-16%

6

Волгоград

3 219 руб.

2759 руб.

-14%

7

Воронеж

3 047 руб.

2734 руб.

-10%

8

Геленджик

1 856 руб.

1822 руб.

-2%

9

Екатеринбург

3 220 руб.

2901 руб.

-10%

10

Ижевск

2 213 руб.

2279 руб.

3%

11

Иркутск

3 340 руб.

3156 руб.

-6%

12

Казань

3424 руб.

3255 руб.

-5%

13

Калининград

3142 руб.

3529 руб.

12%

14

Калуга

3137 руб.

2968 руб.

-5%

15

Кисловодск

3159 руб.

2793 руб.

-12%

16

Кострома

2520 руб.

2383 руб.

-5%

17

Краснодар

2653 руб.

2485 руб.

-6%

18

Красноярск

3379 руб.

3265 руб.

-3%

19

Москва

4960 руб.

4556 руб.

-8%

20

Мурманск

3502 руб.

3982 руб.

14%

21

Нижний Новгород

3130 руб.

3154 руб.

1%

22

Новосибирск

2524 руб.

2513 руб.

0%

23

Омск

2629 руб.

2789 руб.

6%

24

Пенза

2937 руб.

2999 руб.

2%

25

Пермь

3227 руб.

3143 руб.

-3%

26

Петрозаводск

3158 руб.

3088 руб.

-2%

27

Псков

3045 руб.

2805 руб.

-8%

28

Пятигорск

2678 руб.

2435 руб.

-9%

29

Ростов-на-Дону

3023 руб.

2783 руб.

-8%

30

Рязань

2393 руб.

2319 руб.

-3%

31

Самара

3388 руб.

3018 руб.

-11%

32

Санкт Петербург

3313 руб.

3000 руб.

-9%

33

Саратов

2876 руб.

2739 руб.

-5%

34

Смоленск

2567 руб.

2424 руб.

-6%

35

Сочи

2602 руб.

3009 руб.

16%

36

Суздаль

3340 руб.

2996 руб.

-10%

37

Тверь

2128 руб.

2180 руб.

2%

38

Туапсе

2038 руб.

1926 руб.

-5%

39

Тула

3161 руб.

3902 руб.

23%

40

Тюмень

3424 руб.

3260 руб.

-5%

41

Ульяновск

2790 руб.

3123 руб.

12%

42

Уфа

3515 руб.

3191 руб.

-9%

43

Хабаровск

2865 руб.

2705 руб.

-6%

44

Челябинск

3239 руб.

2981 руб.

-8%

45

Ярославль

3744 руб.

3382 руб.

-10%

 

Источник: Псковская Лента Новостей


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