Гостиницы в Пскове в декабре 2016 года стали дешевле на 8%

Согласно данным портала по поиску и сравнению цен не отели trivago.ru стоимость проживания в гостиницах России продолжает падать в этом месяце - среднемесячный показатель в декабре 2016 опустился на 7% по сравнению с прошлым месяцем. Согласно данным индекса цен на отели (tHPI) от trivago.ru средняя цена за ночь в двухместном стандартном номере в России в декабре 2016 составляет 3 539 руб.

В Пскове стоимость номеров в гостиницах снизилась на 8% по сравнению с ноябрем 2016 года, ночь в двухместном стандартном номере обойдется гостям в 2 805 рублей (в ноябре она составляла 3045 руб.).

В Волгограде, Владимире и Великом Новгороде стоимость номеров в гостиницах снизилась на 14%, 16% и 13% соответственно по сравнению с ноябрем 2016 и ночь в двухместном стандартном номере обойдется гостям в 2 484 руб. во Владимире, в 2 759 руб. в Волгограде, и в 2 320 руб. в Великом Новгороде.

В Суздале (2 996 руб.), Воронеже (2 734 руб.), Екатеринбурге (2 901 руб.) и Ярославле (3 382 руб.) зафиксировано 10% снижение цен по сравнению с прошлым месяцем.

Средняя стоимость проживания в гостиницах Москвы составляет в декабре 2016 года 4 556 руб. (-8%, ноябрь 4 960 руб.).

Сравнительно незначительное падение цен (3%) отмечено trivago.ru в Красноярске, Рязани и Перми. Стоимость проживания в стандартном двухместном номере этих городов в декабре 2016 составляет в Красноярске 3 265 руб., в Рязани - 2 319 руб., в Перми - 3 143 руб.

В Сочи этот же номер обойдется гостям в 3 009 руб., что на 16% дороже ноября 2016.

- Город ноябрь 16 декабрь 16 Разница % 1 Анапа 1 943 руб. 1725 руб. -11% 2 Астрахань 3 067 руб. 2931 руб. -4% 3 Великий Новгород 2 657 руб. 2320 руб. -13% 4 Владивосток 3 539 руб. 3286 руб. -7% 5 Владимир 2 941 руб. 2484 руб. -16% 6 Волгоград 3 219 руб. 2759 руб. -14% 7 Воронеж 3 047 руб. 2734 руб. -10% 8 Геленджик 1 856 руб. 1822 руб. -2% 9 Екатеринбург 3 220 руб. 2901 руб. -10% 10 Ижевск 2 213 руб. 2279 руб. 3% 11 Иркутск 3 340 руб. 3156 руб. -6% 12 Казань 3424 руб. 3255 руб. -5% 13 Калининград 3142 руб. 3529 руб. 12% 14 Калуга 3137 руб. 2968 руб. -5% 15 Кисловодск 3159 руб. 2793 руб. -12% 16 Кострома 2520 руб. 2383 руб. -5% 17 Краснодар 2653 руб. 2485 руб. -6% 18 Красноярск 3379 руб. 3265 руб. -3% 19 Москва 4960 руб. 4556 руб. -8% 20 Мурманск 3502 руб. 3982 руб. 14% 21 Нижний Новгород 3130 руб. 3154 руб. 1% 22 Новосибирск 2524 руб. 2513 руб. 0% 23 Омск 2629 руб. 2789 руб. 6% 24 Пенза 2937 руб. 2999 руб. 2% 25 Пермь 3227 руб. 3143 руб. -3% 26 Петрозаводск 3158 руб. 3088 руб. -2% 27 Псков 3045 руб. 2805 руб. -8% 28 Пятигорск 2678 руб. 2435 руб. -9% 29 Ростов-на-Дону 3023 руб. 2783 руб. -8% 30 Рязань 2393 руб. 2319 руб. -3% 31 Самара 3388 руб. 3018 руб. -11% 32 Санкт Петербург 3313 руб. 3000 руб. -9% 33 Саратов 2876 руб. 2739 руб. -5% 34 Смоленск 2567 руб. 2424 руб. -6% 35 Сочи 2602 руб. 3009 руб. 16% 36 Суздаль 3340 руб. 2996 руб. -10% 37 Тверь 2128 руб. 2180 руб. 2% 38 Туапсе 2038 руб. 1926 руб. -5% 39 Тула 3161 руб. 3902 руб. 23% 40 Тюмень 3424 руб. 3260 руб. -5% 41 Ульяновск 2790 руб. 3123 руб. 12% 42 Уфа 3515 руб. 3191 руб. -9% 43 Хабаровск 2865 руб. 2705 руб. -6% 44 Челябинск 3239 руб. 2981 руб. -8% 45 Ярославль 3744 руб. 3382 руб. -10%

Источник: Псковская Лента Новостей