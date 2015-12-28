27.08.2015 09:39 Яндекс изучил туристические запросы россиян и выяснил, как поменялись их предпочтения за последний год3
Согласно данным портала по поиску и сравнению цен не отели trivago.ru стоимость проживания в гостиницах России продолжает падать в этом месяце - среднемесячный показатель в декабре 2016 опустился на 7% по сравнению с прошлым месяцем. Согласно данным индекса цен на отели (tHPI) от trivago.ru средняя цена за ночь в двухместном стандартном номере в России в декабре 2016 составляет 3 539 руб.
В Пскове стоимость номеров в гостиницах снизилась на 8% по сравнению с ноябрем 2016 года, ночь в двухместном стандартном номере обойдется гостям в 2 805 рублей (в ноябре она составляла 3045 руб.).
В Волгограде, Владимире и Великом Новгороде стоимость номеров в гостиницах снизилась на 14%, 16% и 13% соответственно по сравнению с ноябрем 2016 и ночь в двухместном стандартном номере обойдется гостям в 2 484 руб. во Владимире, в 2 759 руб. в Волгограде, и в 2 320 руб. в Великом Новгороде.
В Суздале (2 996 руб.), Воронеже (2 734 руб.), Екатеринбурге (2 901 руб.) и Ярославле (3 382 руб.) зафиксировано 10% снижение цен по сравнению с прошлым месяцем.
Средняя стоимость проживания в гостиницах Москвы составляет в декабре 2016 года 4 556 руб. (-8%, ноябрь 4 960 руб.).
Сравнительно незначительное падение цен (3%) отмечено trivago.ru в Красноярске, Рязани и Перми. Стоимость проживания в стандартном двухместном номере этих городов в декабре 2016 составляет в Красноярске 3 265 руб., в Рязани - 2 319 руб., в Перми - 3 143 руб.
В Сочи этот же номер обойдется гостям в 3 009 руб., что на 16% дороже ноября 2016.
|
-
|
Город
|
ноябрь 16
|
декабрь 16
|
Разница %
|
1
|
Анапа
|
1 943 руб.
|
1725 руб.
|
-11%
|
2
|
Астрахань
|
3 067 руб.
|
2931 руб.
|
-4%
|
3
|
Великий Новгород
|
2 657 руб.
|
2320 руб.
|
-13%
|
4
|
Владивосток
|
3 539 руб.
|
3286 руб.
|
-7%
|
5
|
Владимир
|
2 941 руб.
|
2484 руб.
|
-16%
|
6
|
Волгоград
|
3 219 руб.
|
2759 руб.
|
-14%
|
7
|
Воронеж
|
3 047 руб.
|
2734 руб.
|
-10%
|
8
|
Геленджик
|
1 856 руб.
|
1822 руб.
|
-2%
|
9
|
Екатеринбург
|
3 220 руб.
|
2901 руб.
|
-10%
|
10
|
Ижевск
|
2 213 руб.
|
2279 руб.
|
3%
|
11
|
Иркутск
|
3 340 руб.
|
3156 руб.
|
-6%
|
12
|
Казань
|
3424 руб.
|
3255 руб.
|
-5%
|
13
|
Калининград
|
3142 руб.
|
3529 руб.
|
12%
|
14
|
Калуга
|
3137 руб.
|
2968 руб.
|
-5%
|
15
|
Кисловодск
|
3159 руб.
|
2793 руб.
|
-12%
|
16
|
Кострома
|
2520 руб.
|
2383 руб.
|
-5%
|
17
|
Краснодар
|
2653 руб.
|
2485 руб.
|
-6%
|
18
|
Красноярск
|
3379 руб.
|
3265 руб.
|
-3%
|
19
|
Москва
|
4960 руб.
|
4556 руб.
|
-8%
|
20
|
Мурманск
|
3502 руб.
|
3982 руб.
|
14%
|
21
|
Нижний Новгород
|
3130 руб.
|
3154 руб.
|
1%
|
22
|
Новосибирск
|
2524 руб.
|
2513 руб.
|
0%
|
23
|
Омск
|
2629 руб.
|
2789 руб.
|
6%
|
24
|
Пенза
|
2937 руб.
|
2999 руб.
|
2%
|
25
|
Пермь
|
3227 руб.
|
3143 руб.
|
-3%
|
26
|
Петрозаводск
|
3158 руб.
|
3088 руб.
|
-2%
|
27
|
Псков
|
3045 руб.
|
2805 руб.
|
-8%
|
28
|
Пятигорск
|
2678 руб.
|
2435 руб.
|
-9%
|
29
|
Ростов-на-Дону
|
3023 руб.
|
2783 руб.
|
-8%
|
30
|
Рязань
|
2393 руб.
|
2319 руб.
|
-3%
|
31
|
Самара
|
3388 руб.
|
3018 руб.
|
-11%
|
32
|
Санкт Петербург
|
3313 руб.
|
3000 руб.
|
-9%
|
33
|
Саратов
|
2876 руб.
|
2739 руб.
|
-5%
|
34
|
Смоленск
|
2567 руб.
|
2424 руб.
|
-6%
|
35
|
Сочи
|
2602 руб.
|
3009 руб.
|
16%
|
36
|
Суздаль
|
3340 руб.
|
2996 руб.
|
-10%
|
37
|
Тверь
|
2128 руб.
|
2180 руб.
|
2%
|
38
|
Туапсе
|
2038 руб.
|
1926 руб.
|
-5%
|
39
|
Тула
|
3161 руб.
|
3902 руб.
|
23%
|
40
|
Тюмень
|
3424 руб.
|
3260 руб.
|
-5%
|
41
|
Ульяновск
|
2790 руб.
|
3123 руб.
|
12%
|
42
|
Уфа
|
3515 руб.
|
3191 руб.
|
-9%
|
43
|
Хабаровск
|
2865 руб.
|
2705 руб.
|
-6%
|
44
|
Челябинск
|
3239 руб.
|
2981 руб.
|
-8%
|
45
|
Ярославль
|
3744 руб.
|
3382 руб.
|
-10%
Источник: Псковская Лента Новостей