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Завтра в Псковском музее-заповеднике пройдет санитарный день : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Завтра в Псковском музее-заповеднике пройдет санитарный день
26.12.2016 14:42 ПЛН, Псков
27 декабря, в последний вторник месяца, в Псковском музее-заповеднике санитарный день.
Псковский музей-заповедник просит учитывать это при формировании планов посещения музея.
Источник: Псковская Лента Новостей
Как вы понимаете словосочетание «горящий тур»?