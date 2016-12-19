Псков Северо-запад политика бизнес строительство недвижимость таможня Эстония Латвия грузоперевозки деревообработка лес туризм
Завтра в Псковском музее-заповеднике пройдет санитарный день : Псковская Лента Новостей / ПЛН
<< вернуться на ПЛН   | Новости Пскова и Псковской области. Сегодня: Понедельник, 26 Декабря    18+
Информационный портал Псковской области. Полная картина жизни. Основан в 2000 году.
Ретропоезд из Петербурга в Псков
Отдых в Белоруссии - мифы и реальность
Самые красивые деревни России
Конкурс на лучший туристский продукт
Бесплатная экскурсия «Псков современный»

Как вы понимаете словосочетание «горящий тур»?







НОВОСТИ



Департамент полиции и погранохраны Эстонии советует псковичам в период новогодних праздников заранее бронировать время пересечения границы

Департамент полиции и погранохраны Эстонии советует псковичам в период новогодних праздников заранее бронировать время пересечения границы

Департамент полиции и погранохраны Эстонии советует заранее бронировать время пересечения границы. Как сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь ведомства Керли Вирк, хотя в предстоящие праздники на пограничных пунктах...2



Псковский туризм


Туристический каталог


Справочник путешественника


Расписание трансферов

Завтра в Псковском музее-заповеднике пройдет санитарный день


26.12.2016 14:42 ПЛН, Псков
27 декабря, в последний вторник месяца, в Псковском музее-заповеднике санитарный день.
 
Псковский музей-заповедник просит учитывать это при формировании планов посещения музея.
 

Источник: Псковская Лента Новостей


  Опубликовать  


Комментарии: 0Вставить в блогВерсия для печати

Как вы понимаете словосочетание «горящий тур»?






Интересные новости

Rambler's Top100