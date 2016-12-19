Завтра в Псковском музее-заповеднике пройдет санитарный день

27 декабря, в последний вторник месяца, в Псковском музее-заповеднике санитарный день. Псковский музей-заповедник просит учитывать это при формировании планов посещения музея. Источник: Псковская Лента Новостей

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