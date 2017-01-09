Экспозиция «Убийство Распутина» в Юсуповском дворце вошла в топ-50 мировых достопримечательностей «темного туризма»

Портал Atlas Obscura, специализирующийся на «темном туризме», назвал топ-50 достопримечательностей и направлений 2017 года. Как пишет «Лента.ру», Россия в списке представлена экспозицией «Убийство Распутина» в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге. Топ опубликован на официальном сайте проекта.

Рассказывая об экспозиции, составители рейтинга напомнили, что в 2017 году исполняется 100 лет Октябрьской революции. «Этот роскошный дом в Санкт-Петербурге - место, где с убийством почти бессмертного Распутина запустился процесс [революции]», - пишут авторы.

Кроме того, в неранжированный список вошли дискотека Аяла в кубинском городе Тринидад, так называемая «Олимпийская деревня Гитлера», построенная к Играм 1936 года, граффити с Дэвидом Боуи в английском Веллинге, стеклянный подвесной мост в Китае, мемориал «Союз-11» в Казахстане и другие.

Понятие «темный туризм» (Dark Tourism) впервые появилось на страницах журнала International Journal of Heritage Studies в 1996 году. В обиход оно вошло четыре года спустя, когда два профессора Шотландского университета Малкольм Фоули и Джон Леннон выпустили в свет книгу «Темный туризм». Изначально под ним понимались направления путешествий, связанные с местами трагедий, однако позднее понятие расширилось, включив в себе и другие труднодоступные, а также находящиеся на грани исчезновения объекты.

Источник: Псковская Лента Новостей