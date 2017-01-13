Псков вошел в топ-10 городов России, популярных у иностранных туристов в новогодние праздники

Сервис поиска отелей RoomGuru.ru определил самые популярные российские города у иностранных туристов по итогам новогодних праздников 2017 года.

Рейтинг составлен по данным броней отелей иностранцами для проживания в дни новогодних праздников.

Псков занял десятое место по популярности у иностранных туристов в России в новогодние праздники 2017 года.

По данным сервиса RoomGuru.ru, в дни новогодних праздников иностранные туристы останавливались в гостиницах Пскова в среднем на полторы ночи и платили за проживание 4,3 тысячи рублей в сутки.

Для сравнения, в Москве - на 3 ночи (4,3 тыс. руб.), в Петербурге - на 3 ночи (3,9 тыс. руб.), а во Владивостоке - на 2,5 ночи (3,4 тыс. руб.).

Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, Иркутск, Петрозаводск, Екатеринбург, Хабаровск, Ярославль, Псков, Краснодар, Тула, Тюмень, Выборг и Комсомольск-на-Амуре вошли в топ-15 самых популярных у иностранных туристов городов России для отдыха в новогодние праздники, а Суздаль стал самым популярным малым городом России.

В первую пятерку курортных городов, популярных у иностранных туристов в новогодние праздники, вошли Сочи, Геленджик, Ялта, Пятигорск и Кисловодск. В Сочи бронировали отдых в среднем на 4 ночи и платили за проживание в среднем 5,2 тысячи рублей в сутки.

По данным агентства ТурСтат, число иностранных туристов в России в новогодние праздники 2017 года выросло на 20% по сравнению с прошлым годом.

15 городов России, популярных у иностранных туристов в новогодние праздники:

1. Москва, 4310 рублей (в среднем платили за проживание в отеле в сутки)

2. Санкт-Петербург, 3.1, 3890 рублей

3. Владивосток, 2.5, 3420 рублей

4. Казань, 4100 рублей

5. Иркутск, 2480 рублей

6. Петрозаводск, 2570 рублей

7. Екатеринбург, 2620 рублей

8. Хабаровск, 2950 рублей

9. Ярославль, 3860 рублей

10. Псков, 4320 рублей

11. Краснодар, 3000 рублей

12. Тула, 3580 рублей

13. Тюмень, 3270 рублей

14. Выборг, 2740 рублей

15. Комсомольск-на-Амуре, 3160 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей