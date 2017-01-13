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Названо самое дешевое туристическое направление 2017 года : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Названо самое дешевое туристическое направление 2017 года


16.01.2017 13:40 ПЛН, Псков
Регион Алгарви на юге Португалии был признан самым дешевым туристическим направлением на 2017 год. К такому выводу пришли эксперты британской компании Post Office, пишет «Лента.ру».
 
Специалисты изучили стоимость нескольких товаров и услуг в разных странах, в частности, обеда с вином на двоих, цены на воду, кофе, кока-колу, пиво, солнцезащитный крем и средство от насекомых. Оказалось, что в Алгарви за такой набор путешественники заплатят примерно 37,95 евро.
 
На втором месте списка из 12 позиций находится болгарский курорт Солнечный берег. Обед, напитки и другие товары обойдутся там двум туристам в 38,14 евро. Замыкает тройку регион Коста-дель-Соль в южной Испании с показателем в 44,12 евро.
 
Четвертое место рейтинга досталось турецкому курорту Мармарис на побережье Средиземного моря (56,56 евро), пятое - Праге (58,19 евро).
 
В топ-12 в порядке убывания также были включены город Пафос на юго-западе Кипра, Будапешт, Токио, населенный пункт Слима на Мальте, остров Корфу (Греция), Кейптаун в ЮАР и Канкун (Мексика).
 
В декабре 2016 года северный Вьетнам признали самым бюджетным направлением для отдыха на 2017 год. В тройку лидеров, по версии Forbes, также попали киргизская столица Бишкек и португальский Лиссабон.

Источник: Псковская Лента Новостей


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