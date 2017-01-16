Искусствовед Тамара Шулакова обратилась к Ивану Цецерскому с идеей внедрения 200 городских туристических маршрутов

Глава Пскова Иван Цецерский встретился с одним из ведущих искусствоведов города Тамарой Шулаковой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в начале беседы искусствовед выразила обеспокоенность, что в преддверии Международных Ганзейских дней 2019 года уже созданная в областном центре туристическая инфраструктура недостаточно информативна.«Я прекрасно отношусь к реконструированным набережным, Финскому парку. Их окружает множество памятников архитектуры, рядом с которыми, к сожалению, нет информационных табличек. Далеко не все исторические места знаем даже мы, псковичи, не говоря уже о туристах», - констатировала Тамара Шулакова.

Искусствовед предложила в качестве методической помощи 200 разработанных ею туристических маршрутов, в том числе, связанных с монументальной живописью - фресками Мирожского и Снетогорского монастырей и церкви Успения Богородицы в деревне Мелетово (Псковский район). Тамара Шулакова подчеркнула, что «количество предложенных маршрутов - это далеко не предел возможного - в идеале активные и хорошо знающие историю горожане могли бы включится в экскурсионное движение».

Тамара Шулакова отметила, что городу необходим информационный туристского центр, в котором псковичи и гости областного центра смогут не только получить информацию по логистике и истории значимых мест, вооружиться буклетами, приобрести билеты на выставки, но и ознакомится с теми достопримечательности, которые не представляется возможным показать «вживую». С помощью современных мультимедийных технологий в ИТЦ можно проводить виртуальные экскурсии по монументальной живописи, доступной только на фотокопиях: фрески храмов Довмонтова города и «псковская Сикстинская капелла» - фрески храма в Мелетово.

Глава Пскова Иван Цецерский подчеркнул, что работа над созданием информационного туристского центра в муниципалитете уже проводится администрацией города, и поддержал Тамару Шулакову в стремлении популяризировать псковскую культуру. «Самое большое достояние нашего города - его история. Памятники археологии имеют огромное значение не только для России, но и для всего мира. К нам люди едут за тысячи километров, мы должны стремиться знать свою историю и умело показывать ее нашим гостям», - отметил он.

Иван Цецерский также поблагодарил Тамару Шулакову за искреннюю заботу о псковских памятниках и заверил, что ее идеи обязательно будут проработаны.

Источник: Псковская Лента Новостей