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Псковский кремль вошел в топ-20 популярных музеев России в новогодние праздники : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Псковский кремль вошел в топ-20 популярных музеев России в новогодние праздники


18.01.2017 19:28 ПЛН, Псков
Во время новогодних каникул самыми популярными у туристов городами и регионами России стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан. Агентство ТурСтат проанализировало итоги внутреннего туризма в России в новогодние праздники 2017 года, составив рейтинг наиболее посещаемых городов, курортов и музеев, основываясь на данных, представленных региональными властями.
 
Как пишет travel.ru, самыми популярными музеями страны у новогодних туристов стали Эрмитаж, Исаакиевский собор, Дарвиновский музей, Казанский Кремль, музеи Московского Кремля, Царское Село, Третьяковская галерея, Исторический музей, Петергоф и музей Мирового океана в Калининграде.
 
Топ-10 популярных музеев России в новогодние праздники 2017 года:
1. Эрмитаж, Санкт-Петербург (178 тысяч посетителей) 
2. Исаакиевский собор, Санкт-Петербург (146 тысяч посетителей) 
3. Дарвиновский музей, Москва (97 тысяч посетителей) 
4 Казанский Кремль (96 тысяч посетителей) 
5. Музеи Московского Кремля (67 тысяч посетителей) 
6. Царское Село, Санкт-Петербург (59 тысяч посетителей) 
7. Третьяковская галерея, Москва (55 тысяч посетителей) 
8. Исторический музей, Москва (37 тысяч посетителей) 
9. Петергоф, Санкт-Петербург (30 тысяч посетителей) 
10. Музей Мирового океана, Калининград (25 тысяч посетителей)
 
В топ-20 музеев, популярных в новогодние праздники, также вошли Музей янтаря в Калининграде (23 тысячи посетителей), Псковский кремль (16 тысяч посетителей) и Тобольский кремль (13 тысяч посетителей).

Источник: Псковская Лента Новостей


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