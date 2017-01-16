Псковский кремль вошел в топ-20 популярных музеев России в новогодние праздники

проанализировало итоги внутреннего туризма в России в новогодние праздники 2017 года, составив рейтинг наиболее посещаемых городов, курортов и музеев, основываясь на данных, представленных региональными властями. Во время новогодних каникул самыми популярными у туристов городами и регионами России стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан. Агентство ТурСтатвнутреннего туризма в России в новогодние праздники 2017 года, составив рейтинг наиболее посещаемых городов, курортов и музеев, основываясь на данных, представленных региональными властями. Как пишет travel.ru, самыми популярными музеями страны у новогодних туристов стали Эрмитаж, Исаакиевский собор, Дарвиновский музей, Казанский Кремль, музеи Московского Кремля, Царское Село, Третьяковская галерея, Исторический музей, Петергоф и музей Мирового океана в Калининграде. Топ-10 популярных музеев России в новогодние праздники 2017 года: 1. Эрмитаж, Санкт-Петербург (178 тысяч посетителей) 2. Исаакиевский собор, Санкт-Петербург (146 тысяч посетителей) 3. Дарвиновский музей, Москва (97 тысяч посетителей) 4 Казанский Кремль (96 тысяч посетителей) 5. Музеи Московского Кремля (67 тысяч посетителей) 6. Царское Село, Санкт-Петербург (59 тысяч посетителей) 7. Третьяковская галерея, Москва (55 тысяч посетителей) 8. Исторический музей, Москва (37 тысяч посетителей) 9. Петергоф, Санкт-Петербург (30 тысяч посетителей) 10. Музей Мирового океана, Калининград (25 тысяч посетителей) В топ-20 музеев, популярных в новогодние праздники, также вошли Музей янтаря в Калининграде (23 тысячи посетителей), Псковский кремль (16 тысяч посетителей) и Тобольский кремль (13 тысяч посетителей). Источник: Псковская Лента Новостей

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