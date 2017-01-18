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Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам


19.01.2017 13:09 ПЛН, Псков

Граждане России могут с лета посещать Армению по внутренним паспортам, заявил заместитель министра иностранных дел республики Шаварш Кочарян.

«На сегодняшнем заседании правительства одобрено предложение о внесении изменений в соглашение о безвизовом режиме с Россией. Это решение значительно облегчит процедуры оформления россиянами документов и нацелено на увеличение турпотока из России в Армению», - сказал Ш.Кочарян журналистам в четверг, пишет «Интерфакс».

По его словам, после обмена соответствующими нотами Армения и Россия должны уведомить о завершении всех внутригосударственных процедур.

«После этого изменения вступят в силу. К лету мы завершим все процедуры», - сказал Ш.Кочарян.

Источник: Псковская Лента Новостей


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