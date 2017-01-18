18.01.2017 12:37 Искусствовед Тамара Шулакова обратилась к Ивану Цецерскому с идеей внедрения 200 городских туристических маршрутов9
Граждане России могут с лета посещать Армению по внутренним паспортам, заявил заместитель министра иностранных дел республики Шаварш Кочарян.
«На сегодняшнем заседании правительства одобрено предложение о внесении изменений в соглашение о безвизовом режиме с Россией. Это решение значительно облегчит процедуры оформления россиянами документов и нацелено на увеличение турпотока из России в Армению», - сказал Ш.Кочарян журналистам в четверг, пишет «Интерфакс».
По его словам, после обмена соответствующими нотами Армения и Россия должны уведомить о завершении всех внутригосударственных процедур.
«После этого изменения вступят в силу. К лету мы завершим все процедуры», - сказал Ш.Кочарян.
Источник: Псковская Лента Новостей