Минтранс: Регулярные рейсы в Египет скоро возобновятся

Министр транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах съезда «Единой России» сообщил журналистам о том, что регулярные рейсы в Египет скоро могут возобновиться, пишет «Российская газета».

По его словам, отчет о проверке аэропорта Каира направлен в правительство, и такое решение может быть принято по итогам рассмотрения документа. Доклад написан по итогам визита делегации российских специалистов в столицу Египта.

«Полагаю, что это вопрос ближайшего недалекого будущего», - сказал он, комментируя сроки возобновления регулярного авиасообщения с Египтом.

В декабре прошлого года министр транспорта сообщил, что авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в январе 2017 года.

Напомним, авиасообщение между двумя странами было приостановлено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета, который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

Источник: Псковская Лента Новостей