Псков Северо-запад политика бизнес строительство недвижимость таможня Эстония Латвия грузоперевозки деревообработка лес туризм
Псков входит в топ-15 городов для путешествий по России в 2017 году : Псковская Лента Новостей / ПЛН
<< вернуться на ПЛН   | Новости Пскова и Псковской области. Сегодня: Понедельник, 23 Января    18+
Информационный портал Псковской области. Полная картина жизни. Основан в 2000 году.
Конкурс на лучший туристский продукт
Ретропоезд из Петербурга в Псков
Отдых в Белоруссии - мифы и реальность
Самые красивые деревни России
Бесплатная экскурсия «Псков современный»

Как вы понимаете словосочетание «горящий тур»?







НОВОСТИ



Псков вошел в топ-10 городов России, популярных у иностранных туристов в новогодние праздники

Псков вошел в топ-10 городов России, популярных у иностранных туристов в новогодние праздники

Сервис поиска отелей RoomGuru.ru определил самые популярные российские города у иностранных туристов по итогам новогодних праздников 2017 года. Рейтинг составлен по данным броней отелей иностранцами для проживания в дни...2



Псковский туризм


Туристический каталог


Справочник путешественника


Расписание трансферов

Псков входит в топ-15 городов для путешествий по России в 2017 году


23.01.2017 11:14 ПЛН, Псков
Сервис поиска отелей RoomGuru.ru проанализировал результаты ранних бронирований на весенний и летний сезоны 2017 года и выявил самые популярные города для путешествий по России.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, рейтинг составлен по данным броней отелей с 1 марта по 31 августа 2017 года. Псков занимает 13 место по популярности путешествий по России в 2017 году.
 
По данным сервиса RoomGuru.ru, в этом году туристы бронируют проживание в гостиницах Пскова в среднем на две ночи и платят за проживание 2,6 тысяч рублей в сутки.
 
Топ-15 самых популярных у туристов городов для путешествий по России в 2017 году составляют Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Иркутск, Петрозаводск, Краснодар, Новосибирск, Вологда, Ярославль, Псков, Великий Новгород и Кострома.
 
Меньше всего потратят на проживание в отелях Нижнего Новгорода и Иркутска (2,4 тысячи рублей в сутки), а больше всего - в Москве и Екатеринбурге (более 3,2 тысяч рублей).
 
По прогнозам агентства ТурСтат, в 2017 году число путешествий по России вырастет на 10%.
 
Сочи, Анапа, Геленджик, Ялта, Кисловодск, Алушта, Феодосия, Севастополь, Хужир (Байкал) и Светлогорск входят в первую десятку российских курортов, популярных в летний сезон.

Источник: Псковская Лента Новостей


  Опубликовать  


Комментарии: 0Вставить в блогВерсия для печати

Как вы понимаете словосочетание «горящий тур»?






Интересные новости

Rambler's Top100