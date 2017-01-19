Псков входит в топ-15 городов для путешествий по России в 2017 году

Сервис поиска отелей RoomGuru.ru проанализировал результаты ранних бронирований на весенний и летний сезоны 2017 года и выявил самые популярные города для путешествий по России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, рейтинг составлен по данным броней отелей с 1 марта по 31 августа 2017 года. Псков занимает 13 место по популярности путешествий по России в 2017 году.

По данным сервиса RoomGuru.ru, в этом году туристы бронируют проживание в гостиницах Пскова в среднем на две ночи и платят за проживание 2,6 тысяч рублей в сутки.

Топ-15 самых популярных у туристов городов для путешествий по России в 2017 году составляют Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Иркутск, Петрозаводск, Краснодар, Новосибирск, Вологда, Ярославль, Псков, Великий Новгород и Кострома.

Меньше всего потратят на проживание в отелях Нижнего Новгорода и Иркутска (2,4 тысячи рублей в сутки), а больше всего - в Москве и Екатеринбурге (более 3,2 тысяч рублей).

По прогнозам агентства ТурСтат, в 2017 году число путешествий по России вырастет на 10%.

Сочи, Анапа, Геленджик, Ялта, Кисловодск, Алушта, Феодосия, Севастополь, Хужир (Байкал) и Светлогорск входят в первую десятку российских курортов, популярных в летний сезон.

Источник: Псковская Лента Новостей