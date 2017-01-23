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Прага, Вена и Будапешт стали самыми популярными европейскими направлениями у россиян на февральские праздники - АТОР : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Прага, Вена и Будапешт стали самыми популярными европейскими направлениями у россиян на февральские праздники - АТОР


24.01.2017 13:49 ПЛН, Псков

Прага, Вена и Будапешт занимают лидирующие позиции в списке наиболее популярных у россиян европейских направлений на предстоящие февральские праздники, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) во вторник.

Туроператоры отмечают, что наибольшим спросом на праздничные дни февраля пользуются недорогие поездки в европейские столицы, среди которых лидируют Прага, Вена и Будапешт.

«Самым большим спросом на эти даты пользуются туры в Будапешт и Вену по причине недолгого перелета и комфортной стоимости. Минимальная стоимость туров среди забронированных на февральские праздничные даты составляет 27 тыс. рублей на человека, включая авиаперелет», - рассказала руководитель отдела Европы туроператора BSI group Екатерина Каменева.

В TUI Россия отметили, что во второй половине февраля популярностью пользуется экскурсионная Италия, в том числе, благодаря возможности посетить события Венецианского карнавала, который в этом году пройдет с 11 по 28 февраля. Стоимость туров в Италию с посещением Венеции начинается от 65 тыс. рублей на двоих.

«Спрос на туры в Европу в феврале активизировался, чему, безусловно, способствует относительная стабилизация рубля и праздничные дни, которые позволяют россиянам провести за границей четыре-пять дней», - говорится в сообщении.

Источник: Псковская Лента Новостей


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