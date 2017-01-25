Псков Северо-запад политика бизнес строительство недвижимость таможня Эстония Латвия грузоперевозки деревообработка лес туризм
Гостиница в Острове, отказавшая в заселении двум геям, включена в список лучших мини-отелей России : Псковская Лента Новостей / ПЛН
<< вернуться на ПЛН   | Новости Пскова и Псковской области. Сегодня: Четверг, 26 Января    18+
Информационный портал Псковской области. Полная картина жизни. Основан в 2000 году.
Отдых в Белоруссии - мифы и реальность
Бесплатная экскурсия «Псков современный»
Ретропоезд из Петербурга в Псков
Конкурс на лучший туристский продукт
Самые красивые деревни России

Как вы понимаете словосочетание «горящий тур»?







НОВОСТИ



Псков вошел в топ-10 городов России, популярных у иностранных туристов в новогодние праздники

Псков вошел в топ-10 городов России, популярных у иностранных туристов в новогодние праздники

Сервис поиска отелей RoomGuru.ru определил самые популярные российские города у иностранных туристов по итогам новогодних праздников 2017 года. Рейтинг составлен по данным броней отелей иностранцами для проживания в дни...2



Псковский туризм


Туристический каталог


Справочник путешественника


Расписание трансферов

Гостиница в Острове, отказавшая в заселении двум геям, включена в список лучших мини-отелей России


26.01.2017 12:31 ПЛН, Псков
Гостиница «Остров-парк» вошла в список 25 лучших B&B/мини-отелей и гостиниц России по версии пользователей туристического сервиса Tripadvisor. 
 
 
Как сообщается на сайте Tripadvisor, гостиница из Псковской области стала обладателем награды конкурса «Travellers` Choice 2017».
 
Напомним, не так давно «Остров-парк» также прославился благодаря сервису Tripadvisor. Управляющий гостиницей не разрешил двум молодым людям с гражданством Евросоюза забронировать номера. Причина запрета - нетрадиционная ориентация туристов. В результате один из обиженных гостей оставил негативный отзыв на сайте бронирования отелей и гостиниц. «Этот отель предназначен только для граждан России. Раньше мы постоянно ночевали в этом отеле, номера хорошие и чистые. Но в один день нам почему-то было отказано в заселении без каких-либо объяснений, в достаточно грубой форме. Причин отказа, кроме как гражданство ЕС, я не вижу», - написал гость.
 
В свою очередь, управляющий отеля Дмитрий Блицын в ответе на отзыв пояснил, что причина отказа была совсем другой. «Вы вместе со своим другом - господа нетрадиционной сексуальной ориентации, но это еще полбеды. Ладно бы все происходило тихо да гладко, так вы еще старались это продемонстрировать персоналу и другим постояльцам отеля», - написал он.

Источник: Псковская Лента Новостей


  Опубликовать  


Комментарии: 5Вставить в блогВерсия для печати

Как вы понимаете словосочетание «горящий тур»?






Интересные новости

Rambler's Top100