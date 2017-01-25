Гостиница в Острове, отказавшая в заселении двум геям, включена в список лучших мини-отелей России

Гостиница «Остров-парк» вошла в список 25 лучших B&B/мини-отелей и гостиниц России по версии пользователей туристического сервиса Tripadvisor.

Как сообщается на сайте Tripadvisor, гостиница из Псковской области стала обладателем награды конкурса «Travellers` Choice 2017».

один из обиженных гостей оставил негативный отзыв на сайте бронирования отелей и гостиниц. «Этот отель предназначен только для граждан России. Раньше мы постоянно ночевали в этом отеле, номера хорошие и чистые. Но в один день нам почему-то было отказано в заселении без каких-либо объяснений, в достаточно грубой форме. Причин отказа, кроме как гражданство ЕС, я не вижу», - написал гость. Напомним, не так давно «Остров-парк» также прославился благодаря сервису Tripadvisor. Управляющий гостиницей не разрешил двум молодым людям с гражданством Евросоюза забронировать номера. Причина запрета - нетрадиционная ориентация туристов. В результате. «Этот отель предназначен только для граждан России. Раньше мы постоянно ночевали в этом отеле, номера хорошие и чистые. Но в один день нам почему-то было отказано в заселении без каких-либо объяснений, в достаточно грубой форме. Причин отказа, кроме как гражданство ЕС, я не вижу», - написал гость.

В свою очередь, управляющий отеля Дмитрий Блицын в ответе на отзыв пояснил, что причина отказа была совсем другой. «Вы вместе со своим другом - господа нетрадиционной сексуальной ориентации, но это еще полбеды. Ладно бы все происходило тихо да гладко, так вы еще старались это продемонстрировать персоналу и другим постояльцам отеля», - написал он.

Источник: Псковская Лента Новостей