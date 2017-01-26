Псков вошел в топ-20 популярных у иностранцев городов России

Сервис поиска отелей RoomGuru.ru определил самые популярные российские города у иностранных туристов в 2017 году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, рейтинг составлен по данным броней отелей для проживания с 1 февраля по 31 декабря 2017 года.

Псков занимает шестнадцатое место в России по популярности у иностранных туристов в этом году.

По данным сервиса RoomGuru.ru, иностранные туристы бронируют проживание в гостиницах Пскова в среднем на две ночи и платят 3,5 тысяч рублей в сутки.

Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, Иркутск, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Мурманск, Краснодар, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Кострома, Пермь, Псков, Великий Новгород, Южно-Сахалинск, Благовещенск и Архангельск составляют топ-20 самых популярных у иностранных туристов городов для путешествий по России.

Самым популярным у иностранных туристов малым городом России в этом году является Суздаль во Владимирской области, а курортным городом - Сочи.

По прогнозам агентства ТурСтат, в 2017 году число путешествий по России вырастет на 10%.

15 самых популярных у иностранных туристов городов России в 2017 году:

1. Москва, 3,5 ночи, 5340 рублей (средняя длительность брони и плата за сутки проживания в отеле)

2. Санкт-Петербург, 5 ночей, 4470 рублей

3. Владивосток, 2,5 ночи, 4020 рублей

4. Казань, 4,5 ночи, 3040 рублей

5. Иркутск, 1,5 ночи, 3610 рублей

6. Калининград, 3,5 ночи, 2750 рублей

7. Новосибирск, 2 ночи, 2560 рублей

8. Екатеринбург, 3 ночи, 3380 рублей

9. Хабаровск, 1,6 ночи, 2800 рублей

10. Мурманск. 3,3 ночи, 2430 рублей

11. Краснодар, 1,5 ночи, 4980 рублей

12. Петропавловск-Камчатский, 7 ночей, 3610 рублей

13. Улан-Удэ, 4 ночи, 2370 рублей

14. Кострома, 1,7 ночи, 4160 рублей

15. Пермь, 3 ночи, 2860 рублей

16. Псков, 2 ночи, 3,530 тысяч рублей

17. Великий Новгород, 1,5 ночи, 3150 рублей

18. Южно-Сахалинск, 4 ночи, 3810 рублей

19. Благовещенск, 2,5 ночи, 3650 рублей

20. Архангельск, 3 ночи, 2760 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей