Псков входит в топ городов России для путешествий в День влюбленных

Сервис поиска отелей RoomGuru.ru определил самые популярные российские и зарубежные города для романтических путешествий на День влюбленных, который будет отмечаться 14 февраля.

Рейтинг составлен по данным броней отелей для проживания вдвоем с 13 на 15 февраля.

Псков занимает в рейтинге 12 место. В топ-15 городов России для поездок на День влюбленных входят Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Ялта, Ярославль, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Великий Новгород, Иркутск, Псков, Уфа, Ростов-на-Дону и Калуга.

По данным сервиса RoomGuru.ru, дешевле всего проживание обойдется в Великом Новгороде (в среднем, 2,4 тысячи рублей в сутки), а дороже всего - в Москве (3,2 тысячи рублей). В Пскове сутки в отеле обойдутся в 2750 рублей.

По данным агентства ТурСтат, число путешествий по России за последний год выросло на 15%.

Первую десятку зарубежных городов, популярных для путешествий вдвоем на День всех влюбленных, составляют Париж, Рим, Минск, Тбилиси, Баку, Таллин, Будапешт, Барселона, Вена и Ереван.

Источник: Псковская Лента Новостей