Псков вошел в первую десятку городов воинской славы России, популярных у туристов

Сервис поиска отелей RoomGuru.ru выявил самые популярные у туристов города воинской славы России. Рейтинг составлен по данным броней отелей за последний год.

В День защитника Отечества 23 февраля в 45 городах воинской славы России пройдут праздничные мероприятия и салюты.

Псков занял шестое место среди городов воинской славы по популярности у туристов.

В топ-10 самых популярных у туристов городов воинской славы входят Петрозаводск, Выборг, Дмитров, Орел, Белгород, Псков, Воронеж, Архангельск, Владивосток и Хабаровск.

По данным сервиса RoomGuru.ru, дешевле всего обойдется проживание в гостиницах Белгорода - в среднем, 2,2 тысячи рублей в сутки, а дороже всего - в отелях Владивостока (3,2 тысячи рублей).

По данным агентства ТурСтат, событийный туризм в России вырос на 20% за последний год.

10 городов воинской славы России, популярных у туристов:

1. Петрозаводск, 2720 рублей

2. Выборг, 3050 рублей

3. Дмитров, 2930 рублей

4. Орел, 2340 рублей

5. Белгород, 2170 рублей

6. Псков, 2840 рублей

7. Воронеж, 2650 рублей

8. Архангельск, 2740 рублей

9. Владивосток, 3230 рублей

10. Хабаровск, 2780 рублей

RoomGuru.ru это российский сайт сервиса HotelsCombined.com, который признан самым лучшим в мире поисковиком по отелям за последние четыре года по данным премии World Travel Awards.

Источник: Псковская Лента Новостей