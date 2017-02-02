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В Эстонии отмечается рост турпотока из России : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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В Эстонии отмечается рост турпотока из России


06.02.2017 10:13 ПЛН, Псков

После спада численности российских туристов в 2014-2015 годах, в Эстонии вновь отмечен рост популярности страны среди россиян.

Как сообщил в понедельник департамент статистики Эстонии, в 2016 году число российских туристов увеличилось на 8% по сравнению с 2015 годом.

При этом общее количество внутренних и зарубежных туристов выросло на 7%.

Всего услугами предприятий по размещению воспользовались свыше 3,3 млн человек, из них 1,3 млн человек были внутренними туристами, пишет «Интерфакс».

Из общего числа останавливавшихся на ночлег туристов 46% были гости из Финляндии, 10% - из России и 7% - из Латвии.

Выросло также число туристов из Германии, Швеции и Литвы.

Источник: Псковская Лента Новостей


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