Псков Северо-запад политика бизнес строительство недвижимость таможня Эстония Латвия грузоперевозки деревообработка лес туризм
«Лыжня Волыни-2017» пройдет на ближайших выходных : Псковская Лента Новостей / ПЛН
<< вернуться на ПЛН   | Новости Пскова и Псковской области. Сегодня: Понедельник, 06 Февраля    18+
Информационный портал Псковской области. Полная картина жизни. Основан в 2000 году.
Ретропоезд из Петербурга в Псков
Бесплатная экскурсия «Псков современный»
Самые красивые деревни России
Отдых в Белоруссии - мифы и реальность
Конкурс на лучший туристский продукт

Как вы понимаете словосочетание «горящий тур»?







НОВОСТИ



Жителей Псковской области приглашают на романтический Weekend

Жителей Псковской области приглашают на романтический Weekend

Загородный отель «Волынь» поздравляет всех влюбленных Псковщины с Днем святого Валентина и приглашает провести романтические выходные на берегу Жижицкого озера вдали от городской суеты и рабочих...2



Псковский туризм


Туристический каталог


Справочник путешественника


Расписание трансферов

«Лыжня Волыни-2017» пройдет на ближайших выходных


06.02.2017 17:50 ПЛН, Псков

С 10 по 12 февраля на базе отдыха «Волынь» пройдут тематические выходные «Лыжня Волыни - 2017».

Администрация базы отдыха приглашает принять участие в мероприятии профессиональных спортсменов и всех любителей.

В эти спортивные дни лыжи для всех проживающих предоставляются бесплатно. После заезда отдыхающих ждет вкусный теплый чай в ресторане «Волынь».

Это отличный шанс потренироваться перед 35-ой лыжной гонкой «Лыжня России-2017», которая пройдет 11 февраля в Сенчитском бору.

Отдел бронирования базы отдыха «Волынь»:  +7 911 888 15 81

E-mail: zakaz@volyn60.ru.  Узнать подробности, а также адрес и цены на размещение вы можете на официальном сайте базы отдыха - www.volyn60.ru.


 

Источник: Псковская Лента Новостей


  Опубликовать  


Комментарии: 0Вставить в блогВерсия для печати

Как вы понимаете словосочетание «горящий тур»?






Интересные новости

Rambler's Top100