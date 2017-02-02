«Лыжня Волыни-2017» пройдет на ближайших выходных

С 10 по 12 февраля на базе отдыха «Волынь» пройдут тематические выходные «Лыжня Волыни - 2017».

Администрация базы отдыха приглашает принять участие в мероприятии профессиональных спортсменов и всех любителей.

В эти спортивные дни лыжи для всех проживающих предоставляются бесплатно. После заезда отдыхающих ждет вкусный теплый чай в ресторане «Волынь».

Это отличный шанс потренироваться перед 35-ой лыжной гонкой «Лыжня России-2017», которая пройдет 11 февраля в Сенчитском бору.

Отдел бронирования базы отдыха «Волынь»: +7 911 888 15 81

E-mail: zakaz@volyn60.ru. Узнать подробности, а также адрес и цены на размещение вы можете на официальном сайте базы отдыха - www.volyn60.ru.





Источник: Псковская Лента Новостей