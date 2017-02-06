Горячие блины, игры и музыка ждут посетителей базы отдыха «Алоль» на Масленицу

База отдыха «Алоль» (Пустошкинский район Псковской области) приглашает псковичей и гостей региона на празднование Масленицы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, кульминация праздника намечена на субботу, 25 февраля: в 14.00 начнется концертная программа, одновременно участники праздника смогут поучаствовать в традиционных масленичных забавах и получить призы за победу в конкурсах. Гостей ждут горячие блины, игры, музыка. Завершится праздник сожжением чучела Масленицы.

Напомним, что на Масленичной неделе россияне будут отдыхать 4 дня, с 23 по 26 февраля включительно. У тех, кто хочет отпраздновать День защитника Отечества и саму Масленицу с размахом, еще есть возможность забронировать места для проживания в номерах жилого корпуса турбазы, а также в коттеджах.

К услугам гостей столовая, русская баня и финская сауна, разнообразная спортивно-развлекательная инфраструктура, пункт проката спортивного инвентаря и многое другое.

База отдыха «Алоль» расположена в 15 километрах от Пустошки по шоссе Санкт-Петербург - Киев, на берегу озера Зверино, в живописном сосновом лесу.

Забронировать места и получить дополнительную информацию, приобрести путевку можно по телефонам: 72-82-18, 62-17-66 или по адресу: Псков, ул. Советская, 15, каб. 12.

Телефон единой службы информации и бронирования 8-800-100-15-35 (звонок бесплатный, в том числе с мобильных номеров).

Также дополнительную информацию можно узнать в официальной группе туристической базы «Алоль» «ВКонтакте».

Источник: Псковская Лента Новостей