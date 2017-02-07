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Великие Луки входят в первую десятку недорогих для туристов городов воинской славы : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Великие Луки входят в первую десятку недорогих для туристов городов воинской славы


09.02.2017 08:47 ПЛН, Псков

Сервис поиска отелей RoomGuru.ru определили самые недорогие у туристов города воинской славы России. Рейтинг составлен по данным стоимости броней отелей с 23 на 24 февраля 2017 года.

В городах воинской славы России в День защитника Отечества пройдут праздничные мероприятия.

Топ-10 самых недорогих у туристов городов воинской славы России составляют Феодосия (Крым), Калач-на-Дону (Волгоградская область), Вязьма (Смоленская область), Козельск (Калужская область), Ковров (Владимирская область), Туапсе и Анапа (Краснодарский край), Великие Луки (Псковская область), Таганрог (Ростовская область) и Можайск (Московская область).

По данным сервиса RoomGuru.ru, в этих городах проживание обойдется от 1,5 до 2 тысяч рублей в сутки.

По данным агентства ТурСтат, внутренний туризм в России вырастет на 10% в 2017 году.

RoomGuru.ru это российский сайт сервиса HotelsCombined.com, который признан самым лучшим в мире поисковиком по отелям за последние четыре года по данным премии World Travel Awards.

Источник: Псковская Лента Новостей


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