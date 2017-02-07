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Туркомпании практически полностью отказались от продажи горящих туров : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Туркомпании практически полностью отказались от продажи горящих туров


09.02.2017 10:09 ПЛН, Псков

Туроператоры ради минимизации рисков в кризис почти полностью отказались от продажи горящих туров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрошенных участников рынка. По их словам формат путевок, купленных за менее чем неделю до вылета со значительной скидкой, практически исчез с рынка за два года кризиса.

По оценкам директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, в 2014 году, когда сегмент достиг пика, на горящие путевки приходилось 15-20% продаж. В настоящее время речь идет о 3-5% туров. Опрошенные газетой представители туриндустрии также заявили, что цены на путевки за несколько дней до вылета зачастую оказываются выше, а не ниже, чем при покупке заблаговременно.

«Теперь операторы чаще используют в пакетных предложениях регулярную перевозку, предпочитают не выкупать сразу значительные блоки мест в отелях и отказываются от необоснованного демпинга для повышения клиентской базы», - рассказал газете представитель компании «ОнлайнТур» Игорь Блинов.

Источник: Псковская Лента Новостей


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