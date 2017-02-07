Возраст автобуса не является критерием безопасности детских перевозок - представитель Российского совета туриндустрии

Возраст автобуса не является критерием безопасности детских перевозок. Об этом на пресс-конференции в Пскове 9 февраля заявила председатель регионального совета Российского совета туриндустрии Ольга Санаева.

По ее словам, такого же мнения придерживается и Госавтоинспекция. На пути к отмене требования об ограничении «возраста» для автобусов для детских перевозок остался только один препон – «минпром».

По мнению председателя регионального совета Российского совета туриндустрии, единственное требование, которое должно предъявляться - надлежащее техническое состояние. Ольга Санаева надеется на полную отмену ограничения для «детских» автобусов.

На пресс-конференции она также сказала, что в стране нет таких автобусов, и «мы придем к стопроцентной безопасности детского туризма - его скоро совсем не будет».

Источник: Псковская Лента Новостей